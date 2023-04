Im August dröhnt auf dem Gelände um den Echternacher See während drei Tagen wieder der Bass. Hier das Line-up der diesjährigen Ausgabe.

Kultur 2 Min.

Programmvorstellung

Diese Bands treten dieses Jahr auf dem e-Lake Festival auf

Nora SCHLOESSER Im August dröhnt auf dem Gelände um den Echternacher See während drei Tagen wieder der Bass. Hier das Line-up der diesjährigen Ausgabe.

Qualitativ hochwertige Live-Musik umsonst erleben – das kann man am zweiten Augustwochenende am Echternacher See. Hier findet vom 11. bis zum 13. August wieder das e-Lake Festival statt. Das altbekannte Musikfestival in Echternach zeichnet sich nicht nur durch ein nationales sowie internationales Line-up aus, sondern auch durch den freien Eintritt – und das während drei Tagen.

„Das Alleinstellungsmerkmal des Festivals am Rande der Abteistadt wird auch im Jahr 2023 Bestand haben. Der freie Eintritt zum Event bleibt für die Organisatoren weiterhin, auch in schwierigen Zeiten für Festivals, ein wichtiger Baustein des e-Lake Festivals“, lautet es vonseiten der Veranstalter.

Auch 2022 war das e-lake Festival gut besucht. Foto: Viktor WITTAL

Diese haben für die 26. Auflage ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Verteilt auf zwei Open-Air-Bühnen, werden während drei Tagen unterschiedliche Musikgenres abgedeckt. Von Rock über Electro bis hin zu luxemburgischem Folkpunk, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Zwischen Rock, Pop und Techno

Los geht es am Freitag, dem 11. August. Hier dreht sich wie gewohnt alles um Live-Acts verschiedener Genres. Mit am Start sind unter anderem Kaffkiez und Grossstadtgeflüster. Damit stehen am ersten Festivaltag gleich zwei namhafte Gruppen aus Deutschland auf der Bühne.

Musik macht Cara Wagner alias „angel cara“ schon länger. „blood“ war ihre erste Single. Danach entstand - in Zusammenarbeit mit Tom Gatti - der Song „Forgiveness“. Foto: Christophe Olinger

Aus Luxemburg mit dabei sind etwa De Läb mit ihren sozialkritischen Texten, CHAiLD mit seiner markanten Stimme und Angel Cara mit ihren melancholischen Popsongs. Doch auch Soloprojekte wie Ryvage sind auf der „Main Stage“ zu sehen.

Der zweite Festivaltag steht ganz im Zeichen der elektronischen Musik. Wer also auf dem LOA Festival, das am 5. und 6. Mai stattfindet, nicht genug von DJs und dröhnenden Bässen bekommt, der darf sich auf den 12. August in Echternach freuen. Hier bringen unter anderem der niederländische DJ Ferry Corsten und das ägyptische Duo Aly & Fila das Publikum zum Tanzen.

Campingmöglichkeiten und Busservice

Am Sonntag, dem 13. August, stehen dann die lokalen Musikschaffenden im Fokus. Auch gestaltet sich der dritte Festivaltag etwas familiärer, sodass Gruppen wie Schëppe Siwen, The Cookies, aber auch Stimmungskanonen wie Mambo Schinki auftreten.

Neben dem musikalischen Programm verfügt das e-Lake Festival selbstverständlich über ein kulinarisches Angebot, das in der sogenannten „Yummy Lane“ zu finden ist. Damit auch alle sicher nach Hause kommen, verkehren am e-Lake Wochenende ebenfalls Bus- und Shuttleservice. Für alle, die ein komplettes Musik- und Partywochenende mit allem Drum und Dran erleben wollen, steht ein Camping-Gelände in der Nähe des Festivals zur Verfügung.

Weitere Informationen unter: www.e-lake.lu

