Die zwölf Kinoneustarts der Woche

Auf in die Lichtspielhäuser

Foto: Les Films Pelléas

Glaubt man vielen Kritikern beim vergangenen Filmfestival von Cannes, liefert Léa Seydoux in "Un beau matin" eine ihrer besten Darstellungen. Der Film startet in dieser Woche in den Luxemburger Kinos.