Poetry Slam

Die Textbestien werden sich austoben

Poetry Slam de Lux’ am Freitag in den Rotondes, am Samstag in Wiltz.

Jetzt ist es endlich wieder soweit: Poetry Slam de Lux’ geht am Freitag, den 31. März um 20 Uhr in den Rotondes und am 1. April ebenfalls um 20 Uhr im Brandbau in Wiltz in seine dreizehnte Runde. Den Ring teilen sich in diesem Jahr der deutsche Vize-Meister 2017 und Gewinner der Poetry Slam Landesmeisterschaften für Wien, Niederösterreich und das Burgland 2022 Fabian Navarro, die belgische Slam-Meisterin 2022 Gaélane, die Vize-Staatsmeisterin Österreichs 2021 Isabella Scholda, der „Bewohner von nirgendwo, von überall her“ Tanguy R. Bitahriho, das Schweizer Nachwuchstalent Helena Brehm und Mitglieder des Géisskan Kollektivs.



Organisiert wird das Poetry Slam de Lux’ vom Institut Pierre Werner, den Rotondes, Coopérations Wiltz und dem Géisskan Kollektiv mit der Unterstützung der Botschaften Österreichs, Belgien und der Schweiz sowie von Wallonie-Bruxelles International.

Tickets für die Rotondes am Freitagsabend: Im Vorverkauf 12 Euro, 5 Euro ermäßigt, an der Abendkasse 14 Euro, 6 Euro ermäßigt. Für Wiltz: Vorverkauf und Abendkasse: 16 Euro, 8 Euro ermäßigt.

