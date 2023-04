Am Abend des Ostersonntags verwandelt die deutsche Gruppe die Rockhal in eine riesige Tanzfläche. Hier trifft Techno auf Blasmusik.

Kulturtipp

Die Techno-Marching-Band MEUTE kommt nach Luxemburg

(C./nos) - Hypnotische Klänge, vibrierende Bässe und ein mitreißender Beat: MEUTE lässt Techno und House mit Blasmusik verschmelzen. Die elfköpfige Gruppe aus Hamburg arrangiert Songs von mehr oder weniger bekannten DJs um und lässt die Elektro-Klänge auf ihren Blasinstrumenten neu aufleben. Seit 2016 sorgt die Techno-Marching-Band, die stets in kultiger, roter Uniform auftritt, für Aufsehen.

Nun stattet die deutsche Band dem Großherzogtum einen Besuch ab. Am Sonntag, dem 9. April, treten MEUTE in Esch/Belval auf und verwandeln die Rockhal in eine riesige Tanzfläche - mitsamt Konfettiregen.

„Was als kleines Experiment auf den Straßen des Stadtteils St. Pauli begann, wurde schnell zu einem weltweit beachteten Phänomen. Die Band revolutioniert die Techno-Musik und definiert das Konzept der Blaskapellen mit ausschließlich akustischen Instrumenten neu. Sie sorgt für virale Hits, ausverkaufte Clubs und echte elektronische Raserei“, heißt es vonseiten der Veranstalter.

Für das Konzert in der Rockhal haben MEUTE sowohl Eigenkompositionen als auch Reworks im Gepäck. Auf Songs vom dritten Studioalbum, „Taumel“ (2022), dürfen sich Fans ebenfalls freuen.

Funfact: MEUTE ist Teil der vierten Staffel von „Babylon Berlin“ und zeigt, wie Techno-Raves in den 1930er-Jahren geklungen hätten, so die Veranstalter.



Das Konzert findet am Sonntag, dem 9. April, um 20 Uhr in der Rockhal statt. Die Türen öffnen bereits um 19 Uhr. Weitere Informationen und Karten unter:

www.rockhal.lu

