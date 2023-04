Die „Constituante“, die erste Kammersitzung des Luxemburger Parlamentes, fand in Ettelbrück statt. Abgeordnete drückten die Schulbank. Warum?

Exklusiv für Abonnenten Die „Constituante“, die erste Kammersitzung des Luxemburger Parlamentes, fand in Ettelbrück statt. Abgeordnete drückten die Schulbank. Warum?

In Ettelbrück findet an diesem 28. April eine feierliche Gedenkveranstaltung statt, um an die Sitzung der verfassungsgebenden Nationalversammlung zu erinnern, die in der Ettelbrücker Grundschule am 28. April 1848 zusammengekommen war, um eine neue Verfassung zu beraten.

Direkt weiterlesen? Für nur 1,90€ pro Woche können Sie diesen Artikel „Die Stunde Null des Luxemburger Parlamentes in Ettelbrück“ lesen und erhalten Zugang zu allen Artikeln. Immer und überall bestens informiert

Rund um die Uhr Zugriff auf unsere Premium-Artikel

Gratis Newsapp für Ihr Smartphone und Tablet Zu den Abonnements Bereits Abonnent? Hier einloggen.