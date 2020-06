Die Stimme der Hoffnung

Ein 22-jähriger Fußballer hat der Politik eine Lektion in Verantwortungsübernahme erteilt.

Menschen und Momente finden manchmal überraschend zusammen, um Geschichte zu schreiben. In diesen historischen Augenblicken werden Einzelne mit einer Ausnahmesituation konfrontiert, wachsen durch ihr Handeln über diese und sich selbst hinaus und senden so ein nachhallendes, inspirierendes Signal an die Welt. . Meist ist dies erst später zu erkennen, zuweilen gleich.

Die Pandemie, aus deren Schockstarre wir derzeit erwachen – für die einen zu langsam, für die anderen übereilt – ist solch eine Ausnahmesituation ...