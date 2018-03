Die Stimme aus Fernost

Eine der spannendsten jungen Jazzerinnen überhaupt, die Südkoreanerin Youn Sun Nah, kam nach 2006, 2010, 2011 und 2014 nun schon zum fünften Mal nach Düdelingen. Nicht nur die Treue des Publikums, auch die der Künstlerin spricht da Bände.

„Bonjour, tout va bien?“, fragt die Sängerin mit zarter Stimme, so als habe sie wie ein kleines Kind Angst vor dem Publikum. Dabei hat Youn Sun Nah Bühnenerfahrung. In den letzten fünf Jahren gab sie mehr als 500 Konzerte quer durch Europa und war zu Gast in den größten Konzerthäusern der Welt. Seit Wochen ist ihr Auftritt Ende April in der Hamburger Elbphilharmonie ausverkauft.

Sobald sie singt, ist ihre Stimme natürlich alles andere als zart und leise – vielmehr voluminös und sensibel, eindringlich und berührend, sinnlich und mysteriös ...