„Geckeg Vullen“ im Natur Musée ist das perfekte Ziel für einen unterhaltsamen und lehrreichen Familienausflug in den Weihnachtsferien.

Kultur 6 Min.

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern

Vesna ANDONOVIC 10 539 Besucher haben die „Geckeg Vullen“ bereits entdeckt. Und für alle, die noch nicht im Natur Musée vorbeigeschaut haben, ist die Schau das perfekte Ziel für einen unterhaltsamen und lehrreichen Familienausflug in den Weihnachtsferien.

Warum eigentlich „Geckeg“?

Claude Heidt ist Ornithologe am Nationalmuseum für Naturgeschichte und Kurator der spannenden Ausstellung. Matic Zorman / Luxemburger Wort

Warum warten aktuell im Natur Musée eigentlich „Geckeg Vullen“ auf die Besucher? Claude Heidt, Ornithologe am Nationalmuseum für Naturgeschichte und Kurator der Ausstellung, erklärt: „Weil viele Vögel durch das Farbenspiel ihrer Federn genau so anmuten – und es nicht von ungefähr ,Paradiesvogel‘ heißt – und zudem so manches Vogelmännchen ein geradezu verrücktes Verhalten an den Tag legt, um Weibchen zu beeindrucken und so eine Partnerin zu finden – sei dies durch Gesang, Tanz oder Nestbau.“



Die Sammlung

Das Natur Musée verfügt über eine ansehnliche Sammlung an präparierten Vögeln: Ganze 3 900 Exemplare von 1 500 Arten aus aller Welt finden sich in seinen Beständen – lediglich zehn Prozent sind im Museum ausgestellt, der Rest schlummert im Dornröschenschlaf in den Regalen des Depots in Kehlen.



90 Prozent der Sammlung schlummern im Depot in Kehlen Foto: MNHN/Marc Schmit

„Nachdem wir unsere thematischen Schwerpunkte einmal festgelegt hatten, ergab sich die Wahl der Exponate fast von allein“, so Heidt. Dennoch brauchte es ein Jahr Vorbereitung für die Schau, die rund 200 Vögel präsentiert.

Von hier und da

Nicht alle in der Schu zu sehenden Vögel sind auch in Luxemburg beheimatet. Matic Zorman / Luxemburger Wort

Nicht alle Vögel, die wir im Großherzogtum sehen, sind auch ständig hier beheimatet: Etwa 130 Arten brüten hierzulande, wobei bereits an die 300 unterschiedliche gesichtet wurden.

„Die Rotkehlchen, die wir im Winter hier sehen, kommen meist aus den skandinavischen Ländern; während unsere Rotkehlchen zu der Zeit südlicher gezogen sind, Richtung Frankreich, gar Spanien“, verrät der Ausstellungskurator.

Dino-Vorfahren

Nicht nur die kleinen, auch so mancher erwachsener Besucher kommt nicht aus dem Staunen, wenn er erfährt, dass Vögel von Dinosauriern abstammen.



Das Modell eines Velociraptors veranschaulicht dem Publikum die verwandtschaft zwischen Dinos und Vögeln – und ist eine Leihgabe aus dem Dinosaurierpark Teufelsschlucht in der Südeifel. Lex Kleren

Genau deshalb begrüßt aber im ersten Saal das Modell eines Velociraptors das Publikum – eine Leihgabe aus dem Dinosaurierpark Teufelsschlucht in der Südeifel. „Natürlich haben Besucher hier besonders viele Fragen bei Führungen“, so Heidt.



Gesangskunst

Vor allem bei der Partsuche erweist sich so mancher Vogel als gesanglich besonders kreativ. Matic Zorman / Luxemburger Wort

„Ja, es gibt auch bei Vögeln so etwas wie Dialekte beim Gesang“, verrät der Ornithologe des Natur Musée über die melodische Kommunikation von Vögeln.



Und das ist beileibe nicht die einzige Besonderheit ihrer Gesangskunst: „Der Star singt nicht nur zur Partnersuche, er ist dabei auch noch äußerst kreativ – und ahmt manchmal beispielsweise perfekt Handyklingeltöne nach, um den Weibchen zu imponieren“, so Heidt weiter.



Bedroht

Die Hälfte des Vogelbestands des Großherzogtums ist bedroht. Die Rote Liste der Brutvögel Luxemburgs der „Centrale Ornithologique Luxembourg“ führt für 2019 auf, dass Brutbestände von 13 Arten in Luxemburg als ausgestorben gelten, sieben Arten vom Aussterben bedroht sind, acht Arten „stark gefährdet“ sind, elf Arten als „gefährdet“ gelten und 24 Arten in der Vorwarnliste geführt werden.



Der schwindende Lebensraum ist für das Braunkehlchen ein Problem. Matic Zorman / Luxemburger Wort

Schuld daran ist oftmals, wie unter anderem beim Braunkehlchen, der schwindende Lebensraum – sprich weniger feuchte Wiesen und der vermehrte Pestizideinsatz, der den Insektenbestand zurückgehen lässt und ihre Nahrungsquellen unterbindet.



Mit Adleraugen

Nicht von ungefähr heißt es „mit Adleraugen sehen“: Denn den winzig kleinen, schwarzen Punkt auf einer gelben Scheibe in einer Ecke des Ausstellungsraumes erkennt ein Greifvogel als Insekt schon aus der Ferne. Dem Besucher hilft hierbei ein Fernglas in der anderen Ecke des Raumes, um nachempfinden zu können, wie perfekt die Jäger der Lüfte ihre Beute erspähen.



Im Gegensatz zum Menschen sehen Vögel auch ultra-violettes Licht. Matic Zorman / Luxemburger Wort

Nicht der einzige Vorteil, den das liebe Federvieh uns voraus hat: Im Gegensatz zum Menschen sehen Vögel nämlich auch ultra-violettes Licht: „Das ist nicht nur beispielsweise der Blaumeise bei ihrer Weibchensuche überaus nützlich, um potenzielle Partnerinnen von möglichen Konkurrenten zu unterscheiden. Der Turmfalke nutzt es auch bei der Jagd – denn der Urin von Mäusen reflektiert Ultraviolett und hinterlässt so eine Spur, der leicht zu folgen ist“, verrät Claude Heidt.

Einfach schlau

Allzu oft wird die Intelligenz der Vögel unterschätzt, gar belächelt: Zu Unrecht! Denn man braucht nur den kreativen Aufwand zu beobachten, den Krähen betreiben, um beispielsweise eine Nuss zu knacken, um zu verstehen, was da so in dem vergleichsweise kleinen Gehirn eines Vogels alles passiert.



Krähen und papageie gelten als besonders schlau. Matic Zorman / Luxemburger Wort

„In Großbritannien mussten so beispielsweise die Aluminiumdeckel von Flaschen, die vom Milchmann vor den Haustüren abgelegt wurden, durch feste Verschlüsse ersetzt werden, da Elstern sie aufpikten, um vom Sahnehäubchen zu naschen“, erläutert der Ornithologe.



Bunte Vielfalt

Die federn des kleinsten Exponat der Ausstellung, des Moskitokolibris, der gerade mal zwei, drei Gramm wiegt, schimmern von gelblich bis hin zu rot. Matic Zorman / Luxemburger Wort

Nicht nur Paradiesvögel sind prächtig bunt: Manchmal muss man ganz genau hinschauen, um hinter einem unscheinbaren Federkleid die bunte Vielfalt der Vögel zu entdecken.

So zum Beispiel beim kleinsten Exponat der Ausstellung, dem Moskitokolibri, der gerade mal zwei, drei Gramm wiegt und dessen Federn von gelblich bis hin zu rot schimmert. Sein Artgenosse, der Flamingo, das größte Exponat der Schau, leuchtet indes von weitem schon rosarötlich.

Blaues Wunder

Blau macht glücklich, warb vor ein paar Jahren mal ein deutscher Automobilhersteller. Auch in der Tierwelt scheint das zuzutreffen: Denn der in Australien beheimatet Seidenlaubenvogel schmückt sein Heim mit Fundstücken genau dieser Farbe, um ein Weibchen anzulocken.



Der in Australien beheimatet Seidenlaubenvogel schmückt sein Heim mit blauen Fundstücken, um ein Weibchen anzulocken. Matic Zorman / Luxemburger Wort

Und nicht nur das: Er stellt den Farbton sogar selbst her – indem er bestimmte Beeren zerkleinert und einen Grashalm als Pinsel benutzt.



Doch der Traum vom Glück währt nur kurz: Erst einmal bezirzt, muss sich die weibliche Partnerin für das Ausbrüten der Eier ein eigenes Nest bauen, denn der feine Herr ist da schon wieder auf neuer Brautschau.



Mythisch

Allerlei Vögel bevölkern Geschichten, Märchen und Mythen. Der bekannteste ist – zuletzt Harry Potter sei Dank – wohl der Phönix, der aus seiner Asche stets wieder aufersteht und ebenfalls zu einem christlichen Symbol wurde.



So manchen Vogel umspielt eine mysteriöse Aura - kein Wunder demnach, dass sie es bis in Sagen, Mythe und Legenden schafften. Matic Zorman / Luxemburger Wort

Weniger bekannt hingegen ist, warum der Steinkauz eigentlich lange auch Todesvogel genannt wurde. Claude Heidt erklärt: „Früher gingen die Leute zu Bett als es dunkel wurde; gewacht wurde – bei Kerzenschein – meist nur über einem Kranken: Das Licht zog dann nicht nur Insekten ans Fenster an, sondern auch den Steinkauz, der so ein Festmahl hatte.“



Starb der Kranke, wurde der markante Schrei des Vogels als ein „Komm’ mit“ gedeutet, das die Seele des Kranken dazu eingeladen hatte, ihre letzte Reise anzutreten. In der Eifel-Gegend gab es so den Spruch „Komm’ mit, komm’ mit, bring’ Schipp und Spaten mit“.

Für die Ewigkeit

Der Rundgang durch die Ausstellung ist auch eine Zeitreise: Denn das älteste Stück der ornithologischen Sammlung des Museums, – ein Kleines Sumpfhuhn, lateinisch „Zapornia parva“ – wurde 1850 bei Cessingen gefunden.



Das älteste Stück der ornithologischen Sammlung des Museums, – ein Kleines Sumpfhuhn, lateinisch „Zapornia parva“ – wurde 1850 bei Cessingen gefunden. Matic Zorman / Luxemburger Wort

Eine überaus wichtige Rolle im Museum spielt deshalb der Taxidermist, der die Tierkörper nicht nur haltbar macht, sondern sich ebenfalls regelmäßig um den Erhalt der Präparate kümmern muss.

Das Natur Musée hat hierfür einen freien Mitarbeiter, denn „unter anderem Staub oder Insekten sind natürliche Feinde, die es zu bekämpfen gilt“, erläutert Ornithologe Heidt.





Noch bis zum 7. Juni 2020 im Natur Musée, Luxemburg/Grund. Geöffnet: dienstags von 10 bis 20 Uhr (freier Eintritt ab 18 Uhr), mittwochs bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Geschlossen am 25. Dezember, 1. Januar und 1. Mai. Eintritt: 5 und 3 Euro (ermäßigt), freier Eintritt < 21 Jahren. Führungen finden abwechselnd auf Luxemburgisch, Deutsch und Französisch (siehe online) jeweils sonntags um 16 Uhr statt. Ein reich bebilderter Ausstellungskatalog (148 Seiten) ist vor Ort für 20 Euro erhältlich.

Infos zum bunten Rahmenprogramm auf:

https://www.mnhn.lu