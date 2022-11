Im Dezember wird erstmals in verschiedenen Kategorien ein nationaler Musikpreis vergeben. Das sind die Nominierten.

Nationaler Musikpreis

Die Shortlists der Lëtzebuerger Musekspräisser stehen fest

Im Dezember wird erstmals in verschiedenen Kategorien ein nationaler Musikpreis vergeben. Das sind die Nominierten.

(C./nos) - Nach Einführung der Lëtzebuerger Theaterpräisser und dem nationalen Kunstpreis, den sich Berthe Lutgen am 11. November sichern konnte, wurden dieses Jahr ebenfalls die Lëtzebuerger Musekspräisser vorgestellt. Nun wurden die Nominierten in den verschiedenen Kategorien bekannt gegeben.

Die Kategorie „Nowuestalent“

In der Kategorie „Nowuestalent“ stehen folgende Künstler auf der Shortlist:

Pit Brosius

Francis of Delirium

MAZ

CHAILD

Benjamin Kruithof

Der Preis zeichnet eine vielversprechende Musikkarriere aus. Ein dynamischer Werdegang und hervorragende Leistungen jüngster Zeit sind hier einbegriffen. Der Preis in der Kategorie „Nowuestalent“ ist mit 2.500 Euro dotiert.



3 Francis of Delirium bei den diesjährigen Congés Annulés in den Rotondes. Foto: Anouk Antony / LW-Archiv

Francis of Delirium bei den diesjährigen Congés Annulés in den Rotondes. Foto: Anouk Antony / LW-Archiv Der Sänger und Musiker Maz ist gleich in zwei Kategorien nominiert. Foto: Martine Pinnel / LW-Archiv Benjamin Kruithof steht in der Kategorie „Nowuestalent" auf der Shortlist. Foto: Chris Karaba / LW-Archiv

Die Kategorie „Op der Bün“

In der Kategorie „Op der Bün“ sind folgende Musiker und Gruppen nominiert:



Francis of Delirium

MAZ

Reis Demuth Wiltgen

Artemandoline

Tuys

Der mit 3.500 Euro dotierte Preis zeichnet einen oder mehrere Musikschaffende aus (Interpreten und Songwriter), die in den vergangenen Jahren besonders erfolgreiche Musikkonzepte vorzuweisen haben.



Das Logo des Lëtzebuerger Musekpräis. Foto: Lëtzebuerger Musekpräis

Die Kategorie „Hannert der Bün“

In der Kategorie „Hannert der Bün“ befinden sich unter den Nominierten:



Stéphanie Baustert

Tom Gatti

Charles Stoltz

Konektis Entertainment

Sacha Hanlet

Auch die Arbeit derjenigen, die hinter den Kulissen tätig sind, soll gewürdigt werden. Der mit 3.500 Euro vergütete Preis zeichnet das kreative Schaffen einer Person oder eines Teams, die in den letzten drei Jahren im Hintergrund an einem Musikprojekt beteiligt waren (Toningenieur, Lichttechniker, Manager, Showproduzent, Verwalter etc.).

Die Kategorie „Fräizäitmusek“

Die Shortlist in der Kategorie „Fräizäitmusek“ sieht folgendermaßen aus:

Big Band OPUS78

Orchestre National des Jeunes

Hunnegstrëpp

Luxembourg Philharmonia

Festival Koll an Aktioun

Der Preis in dieser Kategorie zeichnet die außergewöhnlichen Verdienste und das nachhaltige Engagement einer Person oder einer Gruppe, die sich in ihrer Freizeit für die hiesige Musikszene einsetzten. Der Gewinne erhält 2.500 Euro.

Das Festival „Koll an Aktioun“ findet jedes Jahr in Obermartelingen statt. Foto: Noah Fohl / LW-Archiv

Die Kategorie „Musekvermëttlung“

Die Nominierten in der Kategorie „Musekvermëttlung“ sind:

Konektis Entertainment

OCL

Two Steps Twice

Beast

Klengen Maarnecher Festival

Mit 3.000 Euro dotiert, zeichnet der Preis ein Projekt, ein Team oder eine Person aus, das/die in der Musikvermittlung besonders hervorsticht.

Die Jury und die Preisverleihung

Die ersten Lëtzebuerger Musekspräisser werden am Mittwoch, dem 21. Dezember, in der Rockhal in Esch/Belval vergeben und sind für die Öffentlichkeit zugänglich.

In der Jury der diesjährigen nationalen Musikpreise befinden sich unterschiedliche professionelle Musikkenner. Unter den Mitgliedern befinden sich Jamie Reinert, Tiffany Saska, Thierry Hick, André Neves und Cathy Krier.

