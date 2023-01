Marc Nickts setzt sich mit der SACEM Luxembourg für die Lizenzierung von Songs Luxemburger Künstler ein. Ein Blick in die Urheberrechtsarbeit.

Copyrights und Wertschätzung

Fairer Profit für die lokale Musikbranche

Es lohnt sich für Musiker offenbar, Mitglied bei der SACEM zu werden. Das sagt nicht nur Marc Nickts, Geschäftsführer der Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique. Vielmehr bezeugen das auch die steigenden Zahlen der Mitgliedschaftsanträge bei der hiesigen Musikrechtsgesellschaft.

„Wir zählen mittlerweile 1.596 lokale Texter, Komponisten und Verlage, die Mitglied bei der SACEM sind. Das sind nicht nur 177 mehr als es noch 2021 waren. Vielmehr zeigt dies, dass bei lokalen Musikern ein hohes Interesse besteht, Mitglied in einer Verwaltungsgesellschaft zu werden. Auch bereits früh in der Karriere“, so der Leiter der SACEM Luxembourg.

Zu beachten ist allerdings, dass sich die genannte Zahl an eingeschriebenen Texter, Komponisten und Verlage auf die Gesamtzahl an Mitgliedern bezieht, die in Luxemburg aktiv sind oder auch aktiv waren, wie Marc Nickts erklärt. „Das Urheberrecht erlischt 70 Jahre nach dem Tod des Musikers und während dieser Zeitspanne intervenieren wir für die Rechteinhaber.“ Solange nimmt die, seit 20 Jahren in Luxemburg bestehenden Instanz also die Rechte der Inhaber wahr.

Anders als es beispielsweise in der Literatur der Fall ist, werden Copyrights im Bereich der Musik manchmal nach wie vor ignoriert oder auf die leichte Schulter genommen. „Musik ist so omnipräsent, dass die Urheberrechte hier manchmal etwas in Vergessenheit geraten. Einfach, weil Musik für so selbstverständlich gehalten wird.“

Die Luxemburger Musikrechtsgesellschaft SACEM, eine a.s.b.l., kümmert sich nicht nur um die Einhaltung von Urheberrechten und deren Lizenzierung, sondern möchte ebenfalls auf die Notwendigkeit von Copyrights in der Musikbranche aufmerksam machen - immerhin können nur so, die Künstlerinnen und Künstler für ihre Arbeit korrekt entlohnt werden.

Mit der zunehmend vereinfachten Nutzung von digitalen Musik-Streamingplattformen bleibt der Gewinn der Rechteinhaber außerdem minimal. Hierbei handelt es sich um den sogenannten „Value Gap“.

„Wir müssen auch hier vermehrt Aufklärungsarbeit leisten. Und deswegen ist es wichtig, dass die Menschen verstehen, dass das Geld, was wir wahrnehmen, den Autoren und Komponisten der Songs zugutekommt, die sie jeden Tag irgendwo hören“, erklärt Marc Nickts, der sich hier in Luxemburg, aber auch im Ausland mit einem Team von fünf Leuten dafür einsetzt. Die Einnahmen der SACEM gehen also integral an die bei der SACEM eingeschriebenen Musiker.

Wir zählen mittlerweile 1.596 lokale Texter, Komponisten und Verlage, die Mitglied bei der SACEM sind. Marc Nickts

„Als SACEM Luxemburg repräsentieren wir sowohl die lokalen Texter, Komponisten und Verlage, als auch die internationalen Musiker. Diese vertreten wir mittels Gegenseitigkeitsverträgen mit über 100 Gesellschaften weltweit. Jeder, der Musik nutzen möchte, sei es, um sie zu reproduzieren oder öffentlich aufzuführen, kann über die SACEM eine Nutzungslizenz erhalten.“ Die a.s.b.l. setzt sich also für „die patrimonialen Rechte von Autoren und Komponisten ein“.

Erleichterte Anmeldeverfahren und steigende Zahlen

Marc Nickts stellt fest, dass die SACEM für lokale Künstler immer attraktiver wird - auch schon früh in der Musikkarriere. Foto: Chris Karaba

Und wie kann man nun Mitglied bei der SACEM werden? „Die ganzen Anmeldeprozeduren haben sich mittlerweile digitalisiert. Das heißt, das Ganze kann man jetzt über unsere Internetseite machen, was sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass sich innerhalb eines Jahrs so viele neue Musiker bei uns registriert haben“, erläutert Marc Nickts.



Musik ist so omnipräsent, dass die Urheberrechte hier manchmal etwas in Vergessenheit geraten. Einfach, weil Musik für so selbstverständlich gehalten wird. Marc Nickts

„Als die Anmeldeverfahren noch anhand von Papierdokumenten geregelt werden mussten, waren es immer so um die 80 Personen, die sich pro Jahr bei der SACEM Luxembourg angemeldet haben. Das bedeutet, die Zahlen haben sich quasi verdoppelt.“

Erfuhr die SACEM in den Jahren 2020 und 2021, aufgrund der pandemiebedingten Konzertausfälle, enorme Einbußen, konnte die Gesellschaft im vergangenen Jahr wieder einen „normalen Betrieb“ feststellen: „Luxemburg ist ein Land, in dem enorm viele nationale und internationale Events organisiert werden – das hat man auch im vergangenen Jahr gemerkt. Im Vergleich zu den Jahren davor, gab es 2022 wieder einen Zuwachs, das können wir als SACEM auch bestätigen“, so Marc Nickts.

Einfluss der Medien auf den Songerfolg

4 Den Sänger und Rapper MAZ hört man öfter mal im luxemburgischen Radio. Foto: Martine Pinnel / LW-Archiv

Den Sänger und Rapper MAZ hört man öfter mal im luxemburgischen Radio. Foto: Martine Pinnel / LW-Archiv Die Newcomer-Sängerin „angel cara" kann sich auf Spotify tausendfachen Streams erfreuen. Foto: Christophe Olinger Die luxemburgische Jazzsängerin Claire Parsons beim Usina Festival 2022. Foto: Claude Piscitelli Yann Gengler von Tuys bei einem Konzert in der Kufa. Foto: Gilles Kayser

Auf die Frage, welche Songs von Luxemburger Künstlern 2022 die meistgehörten waren, konnte sich der Geschäftsführer zu diesem Zeitpunkt nicht konkret äußeren: „Es ist noch zu früh, um eine genaue Bilanz zu ziehen. Außerdem muss man immer differenzieren, auf welchem Medium man sich was anhört. Wenn man jetzt nur die eher kommerziell orientierten Medien betrachtet, gibt es bestimmte Künstler, die natürlich öfter und vermehrt gehört wurden. Das darf man aber nicht gleichsetzten, mit Songs und Musikern, die eher auf Nischensendern zu hören sind. Auch dort herrscht eine enorme Vielfalt an lokaler Musik.“

Selbstverständlich liegt der Verdacht nahe, dass Künstler wie Turnup Tun, Maale Gars, CHAILD oder MAZ, die öfter im Rundfunk zu hören sind, hier weiter vorn liegen. Schließlich ist das wiederholte Spielen von Songs im Radio ein ausschlaggebender Punkt: „Lokale Artisten und deren Songs kommen in Rotationen, in Bewegung. Man hört sie oft im Radio, was eben auch Einfluss auf deren Streams hat.“

Fazit: Geistiges Eigentum - auch in der Musikindustrie - gehört geschützt. Dafür stehen Marc Nickts und sein Team bei der SACEM mit aller Kraft ein.

