Video-Mapping, Installationen und Lichtshows: Am Wochenende findet im Universitätsviertel in Belval die „Escher Kulturnuecht“ statt.

Die Nuit de la Culture lockt am Samstag nach Esch

(C./nos) – Egal ob eine immersive Reise in ein Science-Fiction-Universum, ein Marionetten-Spektakel oder bemerkenswerte Skulptur- und Lichtinstallationen – am Wochenende ist in Esch/Belval ordentlich was los.

Am Samstag, dem 22. April, ist es nämlich wieder so weit: Ab 18.30 Uhr findet eine weitere Nuit de la Culture statt. Diesmal im Universitätsviertel und unter dem Motto „Begegnungen“.

Mit einem facettenreichen Programm, das sowohl auf die Familie als auch auf Kulturkenner ausgerichtet ist, lockt die „Escher Kulturnuecht“ in die Minettmetropole. Hier treffen lokale, regionale sowie internationale Künstler und Kulturschaffende aufeinander.

2 „Loops & Harps“ ist eine immersive, audiovisuelle Installation, mit der neue musikalische Kreationen ermöglicht werden. Foto: Nuit de la Culture

„Loops & Harps" ist eine immersive, audiovisuelle Installation, mit der neue musikalische Kreationen ermöglicht werden. Foto: Nuit de la Culture „The Fair Grounds": Ein traditioneller Jahrmarkt mit Fahrgeschäften und Spielen, der mit moderner Kunst verschmilzt.

Bestandteile der zahlreichen Veranstaltungen und Projekte, die im Rahmen der kommenden Nuit de la Culture stattfinden, sind die Digitaltechnik und Technologie. „Diese Nacht wird zutiefst einzigartig und wirft einen neuen Blick auf dieses unglaubliche Viertel der Stadt“, heißt es vonseiten der Veranstalter.

So verwandelt sich der Sockel des Hochofens C etwa während mehreren Stunden in eine Projektionsfläche für Paul Schumachers alias Melting Pols Projekt „Meltings Session 11“. Ein Live-Video-Mapping mit Spezialeffekten. „The Fair Grounds“ lässt hingegen traditionelle Jahrmarkt-Fahrgeschäfte mit Hightech-Kunst verschmelzen.

Und das sind nur zwei von über 40 Angeboten im Rahmen der Nuit de la Culture, bei der aufgrund von DJ-Sets und Metal-Konzerten auch Musikfans auf ihre Kosten kommen.

Die Nuit de la Culture findet am Samstag, dem 22. April, um 18.30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter:

www.nuitdelaculture.lu

