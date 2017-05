Drei vielversprechende Dramen starten diese Woche – aber auch der fünfte Teil der „Pirates of the Caribbean“-Franchise.







Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Fantasy (USA 2017). Regie: Joachim Rønning, Espen Sandberg. Mit Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario. Drehbuch: Jeff Nathason. Kamera: Paul Cameron. Musik: Geoff Zanelli. 129 Minuten. (Ab 12 Jahren)

Das „Pirates of the Caribbean“-Franchise geht in die nächste Runde: Captain Jack Sparrow stolpert unversehens in ein neues Abenteuer: Geisterpiraten unter der Führung von Captain Salazar verlassen das Teufelsdreieck, in dem sie bislang festgehalten wurden und sinnen auf Rache. Sie wollen alle lebenden Piraten töten, allen voran Captain Jack. Diesem bleibt nur eine Möglichkeit sich aus der brenzligen Situation herauszuwinden: Er muss Poseidons magischen Dreizack finden. Auf der Suche danach trifft er auf die junge Astronomin Carina Smyth, die den Dreizack finden will, um sich in der Welt der Wissenschaft beweisen zu können. Später gesellt sich der junge Seemann Henry Turner hinzu. Dieser versucht, seinen Vater Will zu finden und mittels des Dreizacks vom Fluch, mit dem er belegt ist zu befreien.

Hanni & Nanni: Mehr als beste Freunde

Familienfilm (D 2017). Regie: Isabell Suba. Mit Laila Meinecke, Rosa Meinecke, Katharina Thalbach, Maria Schrader. 98 Minuten.

Die bislang unzertrennlichen Zwillingsschwestern Hanni und Nanni verbringen den Sommer im Internat, weil es in der Ehe der Eltern kriselt. Als sie zum ersten Mal unterschiedliche Interessen verfolgen, trennen sich ihre Wege, bis der Verkauf des Internats droht und eine Aussöhnung möglich wird.

Sami Blood

Drama (S, N, DK 2016). Regie: Amanda Kernell. Mit Lene Cecilia Sparrok, Mia Erika Sparrok, Maj Doris Rimpi, Julius Fleischanderl. 110 Minuten. (Ab 12 Jahren)

Die 14-jährige Elle Marja ist ein Rentier-züchtendes Mädchen vom indigenen Volk der Samen. Als sie in den 30ern vom Rassismus bedroht wird, muss sie alles hinter sich lassen, um sich den Traum von einem neuen Leben zu erfüllen ...

The Sense of an Ending

Drama (GB 2017). Regie: Ritesh Batra. Mit Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Michelle Dockery, Oliver Maltman. 108 Minuten. (Ab 12 Jahren)

Eines Tages holt Tony Webster der Schatten seiner Vergangenheit ein: Ein Tagebuch, geführt von seinem besten Freund. Je tiefer er in seiner Vergangenheit gräbt, desto mehr beginnt Tony, sein bisheriges Leben zu hinterfragen. Und alles kommt zurück: die erste Liebe, das gebrochene Herz, Betrug, Schuld und Reue. Tony kommt an einen Punkt, an dem er Verantwortung übernehmen muss, für Taten, die er vor langer Zeit begangen hat ...

Rodin

Drame (F 2017). Réalisateur: Jacques Doillon. Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele, Edward Akrout. 119 minutes. (A partir de 12 ans)

A Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat: ce sera La Porte de L’Enfer composée de figurines dont certaines feront sa gloire comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse. Après leur rupture, Rodin poursuit son travail avec acharnement. Il fait face au refus et à l’enthousiasme que la sensualité de sa sculpture provoque et signe avec son Balzac, rejeté de son vivant, le point de départ incontesté de la sculpture moderne.