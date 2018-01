Er war der Magier der Manege: Im opulenten Biopic "The Greatest Showman", das neben drei weiteren Filmen neu im Kino startet, stellt Hugh Jackman den großen Vater des US-amerikanischen Zirkusbetriebs, P.T. Barnum, dar. Hier die Filme der Woche in der Übersicht:



The Greatest Showman



Biopic, Musical (USA 2017). Regie: Michael Gracey. Mit Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya Coleman, Rebecca Ferguson. Drehbuch: Jenny Bicks, Bill Condon. Kamera: Seamus McGarvey. Musik: John Debney, Benj Pasek, Justin Paul. 105 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 6)



Er gilt als The Greatest Showman on Earth, also einer der größten Schausteller seiner Zeit: P.T. Barnum. Der Begründer der Zirkuskette Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus war aber nicht von Anfang an der Entertainer, der er am Ende in der Manege seines weltbekannten Zirkus’ wurde. Mit Musical-Nummern angereichert erzählt der Film Greatest Showman on Earth die Geschichte seines Aufstiegs.





Burn Out

Action (F 2017). Réalisation: Yann Gozlan. Avec François Civil, Olivier Rabourdin, Manon Azem, Samuel Jouy. 103 minutes. (Officiellement à partir de 12)

Tête brûlée, accro aux sensations fortes, Tony ne vit que pour une seule chose : devenir pilote professionnel de moto superbike. Jusqu'au jour où il découvre que la mère de son fils est liée à la pègre manouche. Seule issue pour la sortir de cet engrenage : mettre ses talents au service des truands. Pilote de circuit le jour, go-faster la nuit, Tony est plongé dans une spirale infernale qui le mène au bord de la rupture…





The Leisure Seeker

Drama, Literaturverfilmung (I, USA 2017). Regie: Paolo Virzì. Mit Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay, Janel Moloney. 112 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 6)

Ein altes Ehepaar entflieht der Fürsorge seiner erwachsenen Kinder, die den dementen Vater in einer Pflegeeinrichtung unterbringen wollen, und macht sich mit einem Campingbus auf eine Reise in den Süden der USA. Während die beiden für sie wichtige Orte aufsuchen, genießen sie ihre Zusammengehörigkeit, die durch immer größer werdende Gedächtnislücken des Mannes zu erodieren droht.





Molly’s Game

Biopic, Drama, Kriminalfilm (USA 2017). Regie: Aaron Sorkin. Mit Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera. 140 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)



Verfilmung der Memoiren von „Poker-Prinzessin“ Molly Bloom, die jahrelang Underground-Pokerturniere in Hollywood veranstaltete. Zum Klientel der einst gescheiterten Skifahrerin zählen viele prominente Gesichter aus Hollywood, Sportstars, einflussreiche Geschäftsmänner sowie auch – allerdings ohne Blooms Wissen – die russische Mafia. Als ihr einziger Verbündeter entpuppt sich der Strafverteidiger Harlie Jaffey. Er weiß genau, dass in Bloom mehr steckt als in den Boulevard-Blätter geschrieben steht. Eines Tages jedoch findet das große Geschäft ein jähes Ende – mitten in der Nacht spüren Bloom 17 FBI-Agenten nach.