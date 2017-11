Justice League

Action, Comicverfilmung, Fantasy (USA 2017). Regie: Zack Snyder. Mit Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa. Drehbuch: Chris Terrio, Joss Whedon. Kamera: Fabian Wagner. Musik: Danny Elfman. 121 Minuten. (Ab 12)



Batman, Aquaman, Wonder Woman, The Flash und Cyborg verbünden sich zur Justice League of America, um das Böse zu bekämpfen.

Sie mögen für sich genommen schon Superhelden sein, doch auch ihnen sind Grenzen gesetzt. In Zeiten, da ein Superheld allein nicht reicht, schließen sich Superman, Batman und Wonder Woman zur Justice League of America zusammen, um sich gleich einem ihrer ärgsten Feinde entgegen zu stellen: Darkseid, einem der Neuen Götter und somit unsterblich. Als der Tyrann sich die Erde untertan machen möchte, kann nur ein Superhelden-Verband ihm die Stirn bieten: die Justice League.



The Snowman

Thriller, Literaturverfilmung (GB, S, USA 2017). Regie: Tomas Alfredson. Mit Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Jonathan Kimble Simmons. 119 Minuten. (Ab 16)

Mit Beginn des Winters werden in Oslo mehrere vermisste junge Mütter als grausam verstümmelte Leichen gefunden, an deren Seite jeweils ein Schneemann platziert ist. Ein versoffener, beziehungsgeschädigter Kommissar macht sich zusammen mit einer Nachwuchsbeamtin auf die Suche nach dem Täter.

You Were Never Really Here

Drama, Thriller (GB 2017). Regie: Lynne Ramsay. Mit Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, Alessandro Nivola, Alex Manette. 85 Minuten. (Ab 16)

Ein abgehalfterter Kriegsveteran (Joaquin Phoenix) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen zu retten, die dem kriminalisierten Sexhandel zum Opfer fallen. Als jedoch eine Rettungsaktion in einem Bordell in Manhattan völlig aus dem Ruder läuft, startet er einen blutigen Rachefeldzug in einem Dschungel aus Gewalt und Korruption.

Maryline

Drame (F 2017). Réalisation: Guillaume Gallienne. Avec Adeline D'Hermy, Vanessa Paradis, Alice Pol, Eric Ruf. 104 minutes. (A partir de 12 ans)

Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne recevaient jamais personne et vivaient les volets clos. À 20 ans, elle "monte à Paris" pour devenir comédienne. Mais, elle n'a pas les mots pour se défendre. Elle est confrontée à tout ce que ce métier et le monde peuvent avoir d'humiliant mais aussi de bienveillant. C'est l'histoire d'une femme, d'une femme modeste, d'une blessure.





Loving Vincent

Animation, Drame, Biopic (GB, PL 2017). Réalisation: Dorota Kobiela, Hugh Welchman. Avec les voix originales de Douglas Booth, Chris O'Dowd, Saoirse Ronan. 94 minutes. (A partir de 6 ans)

Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son père, le facteur Joseph Roulin, de remettre en mains propres une lettre au frère de Vincent van Gogh, Theo. En effet, la nouvelle du suicide du peintre vient de tomber. Armand, peu enchanté par l’amitié entre son père et l’artiste, n’est pas franchement ravi par sa mission. À Paris, le frère de Van Gogh est introuvable. Le jeune homme apprend alors par Père Tanguy, le marchand de couleurs du peintre, que Theo, visiblement anéanti par la disparition de son frère aîné, ne lui a survécu que quelques mois. Comprenant qu’il a sans doute mal jugé Vincent, Armand se rend à Auvers-sur-Oise, où le peintre a passé ses derniers mois, pour essayer de comprendre son geste désespéré. En interrogeant ceux qui ont connu l’artiste, il découvre combien sa vie a été surprenante et passionnée. Et que sa vie conserve une grande part de mystère.

«Loving Vincent» est le premier long métrage entièrement peint à la main. Tourné d’abord comme un film en prises de vue réelles avec des acteurs en chair et en os, chaque chaque plan a ensuite été repeint à l’huile.