Die neue Filmwoche bietet Kämpferisches: Unter den Neustarts sind der NS-Thriller "HHhH" und ein weiterer Lego-Film. Die Männchen sind diesmal als Ninjas unterwegs.

HHhH



Thriller / Film historique (F 2017). Réalisation: Cédric Jimenez. Avec Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O’Connell, Jack Reynor. Scénario: David Farr. Image: Laurent Tangy. Musique: Guillaume Roussel. 120 minutes. (A partir de 16 ans)



L’ascension fulgurante de Reinhard Heydrich, militaire déchu, entraîné vers l’idéologie nazie par sa femme Lina. Bras droit d’Himmler et chef de la Gestapo, Heydrich devient l’un des hommes les plus dangereux du régime. Hitler le nomme à Prague pour prendre le commandement de la Bohême-Moravie et lui confie le soin d’imaginer un plan d’extermination définitif.



Il est l’architecte de la Solution Finale. Face à lui, deux jeunes soldats, Jan Kubis et Jozef Gabcik. L’un est tchèque, l’autre slovaque. Tous deux se sont engagés aux côtés de la Résistance, pour libérer leur pays de l’occupation allemande. Ils ont suivi un entraînement à Londres et se sont portés volontaires pour accomplir l’une des missions secrètes les plus importantes, et l’une des plus risquées aussi : éliminer Heydrich.



Au cours de l’infiltration, Jan rencontre Anna Novak, tentant d’endiguer les sentiments qui montent en lui. Car les résistants le savent tous : leur cause passe avant leur vie. Le 27 mai 1942, les destins d’Heydrich, Jan et Jozef basculent, renversant le cours de l’Histoire.





The Lego Ninjago Movie

Animationsfilm (USA/DK 2017). Regie: Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan. Mit den Originalstimmen von Jackie Chan, Justin Theroux, Dave Franco, Olivia Munn. X Minuten. (Ohne Altersbeschränkung)

Die sechs jungen Ninjas Lloyd, Kai, Nya, Jay, Zane und Cole beschützen ihre Heimatstadt Ninjago City heimlich vor Feinden und Monstern. Dazu nutzen sie ihre besonderen Fähigkeiten und greifen auf ihre Flotte an Mechs zurück. Trainiert werden sie von ihrem Lehrmeister Wu, der Lloyds Onkel ist und noch dazu ein ziemlicher Sprücheklopfer. Doch die Teenager bleiben bei ihren Heldentaten unerkannt und gelten tagsüber an der Highschool als Nerds und Geeks, die von vielen Mitschülern ignoriert werden. Noch dazu müssen sie sich nun mit dem bösen Warlord Garmadon herumschlagen – Lloyds Vater! Und um in der großen Entscheidungsschlacht bestehen zu können, müssen die sechs Ninjas erst noch lernen, als Team zu agieren...



2011 startete die TV-Serie „Lego: Ninjago – Meister des Spinjitzu“ auf dem deutschen TV-Kanal Super RTL, die mit über 50 Episoden die am längsten laufende Lego-Serie ist. Die Welt von Ninjago ist von der asiatischen Ninja- und Samurai-Thematik inspiriert, fügt jedoch moderne Elemente hinzu. „The Lego Ninjago Movie“ ist zudem ein Spin-off des sehr erfolgreichen Kinofilms „The Lego Movie“, der mit „The Lego Batman Movie“ eine weitere Auskopplung für die Kinoleinwand hat.





Loveless

Drama (RUS 2017). Regie: Andrej Zvyagintsev. Mit Alexey Rozin, Maryana Spivak, Marina Vasilyeva, Matvey Novikov. 127 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)

Lange waren Boris und Zhenya und verheiratet, doch nun steht ihre Ehe kurz vor dem aus. Beide haben bereits neue Partner gefunden, Zhenya ist mit dem älteren und reichen Anton zusammen und Boris und seine neue Freundin Masha bekommen demnächst sogar schon ein Kind. Dennoch wohnen Boris und Zhenya aktuell noch zusammen mit ihrem zwölfjährigen Sohn Alyosha in ihrem gemeinsamen Apartment in Leningrad. Diese angespannte Situation ist nicht nur für Boris und Zhenya eine große Last, sondern vor allem auch für den verschlossenen und zurückgezogenen Alyosha , zu dem beide Elternteile keinen richtigen Zugang finden. Doch dann ist Alyosha eines Tages plötzlich spurlos verschwunden und die beiden müssen zusammenarbeiten, weil die Polizei tatenlos bleibt…

„Loveless“ feierte im Mai im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes seine Weltpremiere. Regisseur Andrey Zvyagintsev erhielt dort drei Jahre zuvor für seinen Film „Leviathan“ den Preis für das beste Drehbuch. Für „Loveless“ ließ sich Zvyagintsev von einem seiner großen Vorbilder inspirieren: „Ich will, dass man diesen Film mit Ingmar Bergman in Verbindung bringt. Seine Figuren sind denkende und kommunizierende Menschen und alle Szenen belegen, dass weder Intelligenz noch Analysefähigkeit vor einer großen Katastrophe retten können.“





Mon Garçon

Thriller, Drame (F 2017). Réalisation: Christian Carion. Avec Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Olivier De Benoist, Antoine Hamel. 87 minutes. (Officiellement à partir de 12)



Passionné par son métier, Julien voyage énormément à l’étranger. Ce manque de présence a fait exploser son couple quelques années auparavant. Lors d’une escale en France, il découvre sur son répondeur un message de son ex femme en larmes : leur petit garçon de sept ans a disparu lors d’un bivouac en montagne avec sa classe. Julien se précipite à sa recherche et rien ne pourra l’arrêter.

«Mon Garçon» est le cinquième long métrage du metteur en scène Christian Carion et représente une sorte de virage cinématographique dans sa carrière, les trois précédents longs métrages étant des films historiques. Le cinéaste avait commencé à réfléchir à ce projet en 2002 mais le sujet, la disparition d’un enfant, lui faisait un peu peur. Mais en 2014 Carion confiait à son producteur: «Quoi qu’il arrive, je sais que le prochain sera un film contemporain, avec peu d’acteurs, en français, plus resserré, plus simple…»





Wind River



Thriller, Action, Crime (USA 2017). Regie: Taylor Sheridan. Mit Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Kelsey Asbille, Jon Bernthal. 110 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16)



Cory ist ein Angestellter der „Fisch-und-Spiele“-Abteilung und dafür verantwortlich, Jagd auf Kojoten und andere Raubtiere zu machen, damit diese nicht die Ware beschädigen. Noch nicht ganz wieder auf den Beinen vom Tod seiner Tochter, findet er eines Tages den vergewaltigten Körper eines jungen Mädchens in der Wüste. Daraufhin übernimmt eine frisch aus der Ausbildung stammende FBI-Agentin den Fall und ist froh, als Cory seine Hilfe anbietet, um den Schuldigen zu finden...

„Wind River“ war ursprünglich mit Chris Pine und Elizabeth Olsen in den Hauptrollen angekündigt worden. Als Chris Pine das Projekt wieder verließ, wurde er von Jeremy Renner ersetzt, mit dem Elizabeth Olsen bereits für „Marvel's The Avengers 2: Age of Ultron“ und „The First Avenger: Civil War“ gemeinsam vor der Kamera gestanden hatte. Taylor Sheridan, der sich als Schauspieler in Serien wie „Veronica Mars“ und „Sons of Anarchy“ einen Namen gemacht hatte, gibt mit „Wind River“ sein Regiedebüt.