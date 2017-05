Drei neue Filme laufen in dieser Woche in den Kinos an - darunter der jüngste Teil der "Alien"-Reihe.



Alien: Covenant



Science-Fiction-Thriller (USA 2017). Regie: Ridley Scott. Drehbuch: John Logan. Mit Michael Fassbender, James Franco, Katherine Waterston, Noomi Rapace, Guy Pearce. Kamera: Dariusz Wolski. Musik: Jed Kurzel. 112 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16 Jahren)

Ridley Scott kehrt mit „Alien: Covenant“ zu dem von ihm erschaffenen Universum zurück: einem neuen Kapitel in seiner „Alien“-Franchise mit Michael Fassbender in der Hauptrolle.

Der fremde Planet, den die Crew des Kolonisationsraumschiffs „Covenant“ erforscht, wirkt paradiesisch. Doch als die Terraforming-Spezialistin Daniels und ihre Kollegen durch die bergige, bewaldete Landschaft laufen, fällt ihnen vor allem die merkwürdige, beunruhigende Stille auf: Kein Vogel ist zu hören – und auch kein anderes Tier. Bald schon werden sie von blitzschnellen, hochintelligenten und säurespritzenden Aliens überfallen, die ein Mitglied der Crew nach dem anderen töten. Dem Rest der Gruppe wird klar: So weit weg von der Heimat sind sie komplett auf sich allein gestellt ...

Zu Beginn der Produktion hieß der sechste „Alien“-Film noch „Prometheus 2“, bevor er schließlich seinen finalen Kinotitel „Alien: Covenant“ erhielt. Aber nicht nur in der Geschichte des Titels offenbart sich die Dualität des Projekts, auch der fertige Film erweist sich gleichsam als bildgewaltiger Brückenschlag – zwischen den Visionen des Regisseurs und den Wünschen der Fans, zwischen dem episch-philosophischen „Prometheus“ und dem konzentriert-klaustrophobischen Ur-„Alien“ von 1979.







Les fantômes d’Ismaël



Thriller, Drame (F 2017). Réalisation: Arnaud Desplechin. Avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel. 114 minutes. (Officiellement à partir de 12 ans)

A la veille du tournage de son nouveau film «Les fantômes d’Ismaël», la vie d’un cinéaste est chamboulée par la réapparition d’un amour disparu...

Dans sa note d’intention, le cinéaste Arnaud Desplechin avance: «À travers les méandres de ces intrigues, tout notre travail fut de parler clair et droit. Je voulais que chaque scène vous arrive crûment, avec brutalité. Que les spectateurs ne puissent les esquiver. Souvent, il m’a été nécessaire de citer mes films références. Pour ,Les fantômes d’Ismaël‘, il m’a fallu avancer seul, même si je vis entouré de mes films aimés.» Le film est présenté en ouverture et hors compétition au Festival de Cannes 2017.







Their Finest

Drama, Komödie, Romanze (GB 2016). Regie: Lone Scherfig. Mit Gemma Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy, Jack Huston, Jake Lacy. 117 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12 Jahren)



London im Zweiten Weltkrieg: Catrin Cole wird vom British Ministry of Information damit beauftragt, das Drehbuch zu einem Propagandafilm zu überarbeiten und dem Skript eine weibliche Note zu verpassen. Schnell erweckt Catrin mit ihrer lebhaften Art die Aufmerksamkeit des schneidigen Filmemachers Tom Buckley, dem sie unter normalen Umständen wohl nie über den Weg gelaufen wäre.

Während der Krieg um sie herum tobt, arbeiten Catrin, Buckley und ihre bunt zusammengewürfelte Filmcrew fieberhaft daran, einen Film zu drehen, der das Herz der ganzen Nation erwärmt und dafür sorgt, dass die Menschen wieder Mut schöpfen. Während Catrins Freund, der Künstler Ellis, ihre neu gefundene Arbeit naserümpfend betrachtet, ist sie bald Feuer und Flamme für den Job, der hinter der Kamera aber nicht nur viel Spaß, sondern auch großes Drama zu bieten hat – ganz wie die Geschichten, die sie für die Leinwand schreibt.

„Their Finest“ basiert auf dem Roman „Their Finest Hour and a Half“, den die im britischen Fernsehen tätige Autorin Lissa Evans 2009 veröffentlichte. Die Regie übernahm die dänische Filmemacherin Lone Scherfig, die bereits britische Streifen wie „An Education“ und „One Day“ drehte. In ihrem vorangegangenen Film „The Riot Club“ arbeitete Scherfig bereits mit Sam Claflin – bekannt aus „Me Before You“ – zusammen, den sie jetzt als Hauptdarsteller mit an Bord holte.