Eine alte Sage in brandneuem Gewand, eine Heldin aus dem Zoo, ein flüchtender Musiker, eine alternde Frau und Rassismus im US-Alltag stehe diese Woche auf dem Programm.

King Arthur: Legend of the Sword

Action, Abenteuer (USA, AU, GB 2017). Regie und Drehbuch: Guy Ritchie. Mit Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law, Djimon Hounsou. Kamera: John Mathieson. Musik: Daniel Pemberton. 127 Minuten. (Ab 12)

Als der Vater des kleinen Arthur ermordet wird, reißt Arthurs Onkel Vortigern die Macht an sich. Arthur wird seines Geburtsrechts beraubt und ahnt nicht, welche Position ihm eigentlich zusteht – stattdessen wächst er unter härtesten Bedingungen in den Hinterhöfen der Stadt auf. Doch als er dann das Schwert Excalibur aus dem Stein zieht, ist er gezwungen, sich seinem wahren Schicksal zu stellen…

Guy Ritchies „King Arthur: Legend of the Sword“ ist eine radikal neue Interpretation des klassischen Mythos mit „Son of Anarchy“-Star Charlie Hunnam in der Hauptrolle.

The Zookeeper’s Wife

Drama, Biographie (USA 2017). Regie: Niki Caro. Mit Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl, Iddo Goldberg. 128 Minuten. (Ab 12)

Eine Frau wird im Zweiten Weltkrieg zur Heldin, als sie Hunderten das Leben rettet: 1939 leiten Antonina Żabińska und ihr Mann Dr. Jan Żabiński den Warschauer Zoo, der unter ihrer Führung wächst und gedeiht. Als die Wehrmacht Polen überfällt, reagieren Antonina und Jan geschockt auf den Einmarsch. Er betrifft sie auch persönlich: Sie müssen nun an den Chefzoologen Lutz Heck berichten, der von den Nationalsozialisten ernannt wurde. Bald aber entscheiden die beiden, gegen das neue Regime vorzugehen, das Polen kontrolliert – sie entscheiden, den Nazis mit eigenen Mitteln etwas entgegenzusetzen. Antonia und Jan treten dem Widerstand bei. Sie wollen Menschen aus dem Warschauer Ghetto retten, doch mit diesem Plan bringt Antonina sich und ihre Kinder in große Gefahr...

Django

Biopic (F 2016). Réalisateur: Etienne Comar. Avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya, Bimbam Merstein. 115 minutes. (A partir de 12 ans)



En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur les bords du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et sa mère Negros. Mais l’évasion est plus compliquée que prévue, Django et ses proches se retrouvent plongés dans la guerre. Pendant cette période dramatique, il n’en demeure pas moins un musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique, son humour, et qui cherche à approcher la perfection musicale...

I am Not Your Negro

Documentaire (F, USA, B, CH 2016). Réalisateur: Raoul Peck. Avec JoeyStarr, Samuel L. Jackson. 94 minutes. (A partir de 12 ans)



A partir des écrits et des interviews de James Baldwin (une des figures marquantes du mouvement pour les droits civiques aux Etats-Unis), de ses apparitions en public et du texte de son dernier livre inachevé, «I Am Not Your Negro» s’appuie sur la mort tragique de Malcolm X, Martin Luther King Jr. et Medgar Evers pour montrer comment l’image (et la réalité) de la communauté noire américaine sont aujourd’hui façonnées et imposées. Après les drames de Ferguson, Sanford et New York et à la lumière du mouvement Black Lives Matter, «Je ne suis pas votre nègre» apparaît comme un film nécessaire pour comprendre quel chemin a été parcouru et ce qu’il reste à faire pour que la communauté noire américaine se sente enfin partie intégrante des Etats-Unis. La beauté et la force de la langue de Baldwin transcendent les clivages partisans pour nous informer sur les horreurs que nous avons ignorées et celles qui pourraient encore arriver.

Aurore

Comédie (F 2017). Réalisateur: Blandine Lenoir. Avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot. 89 minutes. (A partir de 6 ans)

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-mère. La société la pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait commencer ?