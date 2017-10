Natürlich ist unter den Kino-Neustarts der Woche "Blade Runner 2049" mit Ryan Gosling und Harrison Ford ein Muss für Science Fiction-Fans. Nicht zu unterschätzen ist allerdings auch der neue Film von Michael Haneke, "Happy End" mit Isabelle Huppert.

1000 Joer Buerg Clierf - Land a Leit

Dokumentarfilm (L 2017). Regie: Marc Thoma. Mam Fränk Goetz, Nico Graf. 90 Minutten. (Ohne Altersbeschränkung)

En dokumentaresche Film, eng spannend Zäitrees duerch 10 Joerhonnerte lokal, national an international Geschicht. Vu groussen Evenementer, an där dat klengt Lëtzebuerg an der Weltgeschicht matgemëscht huet, bis zu de Problemer a Suerge vun de klenge Leit versicht de Film – aus der Siicht vun der Buerg Clierf a vum Éislek – en historesche Bou ze spanen.



Zum Deel onverëffentlecht Quellen, Archivmaterial, Dokumenter an Originalopnamen ënnermaueren e sëlleche Spillzeenen, die dat dacks haart Liewen vun deemools op eng realistesch Manéier erëmspigelen. Iwwert 700 Acteuren, Statisten, Fachleit an Mataarbechter hu gehollef, dëst liewegt Billerbuch an Zäit vun iwwer zwee Joer ze schafen. D’Buerg Clierf, déi an hirer laanger Geschicht vill Stierm, Kricher, Misär, Héich-an Déifpunkten erlieft huet, steet an dëser mouvementéierter Zäitrees stellvertriedend fir vill aner Plazen am Land wou ongeféier déi selwescht Zwëschefäll, Héichpunkten an Drame passéiert sinn.





Blade Runner 2049

Sci-Fi, Thriller (USA, GB, CDN 2017). Regie: Denis Villeneuve. Mit Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Ana de Armas, Sylvia Hoeks. Drehbuch: Hampton Fancher, Michael Green. Kamera: Roger Deakins. Musik: Jóhann Jóhannsson, Benjamin Wallfisch, Hans Zimmer. 163 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12 Jahren)

30 Jahre nachdem der Blade Runner Rick Deckard damit beauftragt wurde, eine Gruppe von vier Replikanten genannten Androiden aufzuspüren, stößt der L.A.P.D.-Beamte K zufällig auf ein gut gehütetes Geheimnis von enormer Sprengkraft. Denn diese Entdeckung droht, auch noch die letzten gesellschaftlichen Strukturen in der düsteren, von gewissenlosen Konzernen geprägten Zukunft zu zerstören. K macht sich auf die Suche nach Deckard, in der Hoffnung, von dem ehemaligen Blade Runner Hilfe zu erhalten...





Happy End

Drame (F, A, D 2017). Réalisation: Michael Haneke. Avec Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz, Fantine Harduin. 107 minutes. (Officiellement à partir de 12)

"Tout autour le Monde et nous au milieu, aveugles." Instantané d’une famille bourgeoise européenne. «Happy End» marque la quatrième collaboration d’Isabelle Huppert avec Michael Haneke après «La Pianiste» en 2000, «Le Temps du loup» en 2002 et «Amour» en 2012. Le cinéaste autrichien retrouve à nouveau Jean-Louis Trintignant, qui joue le père de Huppert comme c'était déjà le cas dans le film précédent, «Amour». Jean-Louis Trintignant, retraité depuis 2003, n’est retourné devant la caméra que pour Haneke.





Le sens de la fête



Comédie (F 2017). Réalisation: Eric Toledano, Olivier Nakache. Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Suzanne Clément. 117 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune: Le sens de la fête.