Hitzköpfe auf dem "Centre Court" und ein Spatz, der unbedingt ein Storch sein möchte - das sind die neuesten Filme der Woche.





Borg/McEnroe



Biografie / Drama (DK/S/SF 2017). Regie: Janus Metz Pedersen. Mit Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgård, Tuva Novotny. Drehbuch: Ronnie Sandahl. Kamera: Niels Thastum. Musik: Vladislav Delay. 121 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 6 Jahren)

1980 ist der 24-jährige Schwede Björn Borg die Nummer eins auf der Weltrangliste im Herren-Tennis, aber auch von den Spuren seiner langen Karriere gezeichnet: Er fühlt sich ausgebrannt und müde. Das mit Spannung erwartete Finale des renommierten Tennisturniers in Wimbledon steht bevor, bei dem der besonnene Borg gegen den 20-jährigen John McEnroe antreten muss, einen ebenso hitzköpfigen wie exzentrischen Newcomer aus New York...

Erzählerischer Kern des Films sind die Wimbledon Championships. Der Schwede Björn Borg, bester Tennisspieler der Welt, außerdem blonder Schwarm kreischender Frauen und Mädchen, hat das Turnier bereits vier Mal hintereinander gewonnen. Alle Welt erwartet einen fünften Triumph, gleichzeitig liegt spürbar der Wunsch nach einer Entthronung in der Luft. Ein supertalentierter Nachwuchsspieler, der mit cholerischen Anfällen auf dem Tennisplatz von sich reden macht, will ebenfalls den Titel erobern; der Schauspieler Shia LaBeouf macht aus John McEnroe einen coolen Punk, das Gallige des Cholerikers bleibt da auf der Strecke. Ein „perfect match“ für ein Duell.







Die Rache ist nicht süß



Action, Thriller (CN/GB 2017). Regie: Michael Campbell. Mit Jackie Chan, Pierce Brosnan, Katie Leung, Charlie Murphy. 114 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16 Jahren)

Ein demütiger Restaurantbesitzer (Jackie Chan) und seine Familie haben schon unendliches Leid ertragen müssen. In ihrem neuen Leben im Süden Londons hoffen sie nun all die Schrecken der Vergangenheit hinter sich gelassen zu haben. Als seine Frau und seine jüngste Tochter jedoch bei einem Bombenattentat irischer Terroristen sterben und er von offizieller Seite keine Hilfe bekommt, nimmt er das Gesetz in die eigenen Hände und geht auf einen Rachefeldzug durch London. „The Foreigner“ basiert auf dem Roman „The Chinaman“ von Stephen Leathers und wurde von Martin Campbell in Szene gesetzt.







Der Kampf um die Gleichberechtigung

Biografie, Drama (GB/USA 2017). Regie: Jonathan Dayton, Valerie Faris. Mit Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough. 121 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 6 Jahren)

1973 befindet sich die Profi-Tennisspielerin Billie Jean King (Emma Stone) als Weltranglistenerste auf dem vorläufigen Höhepunkt ihrer Karriere. Doch die vielen Turniersiege und der Ruhm sind nicht alles für sie, denn King, die weit mehr als nur Freundschaft für ihre Vertraute Marilyn Barnett (Andrea Riseborough) empfindet, setzt sich außerdem mit Vehemenz für die Gleichberechtigung von Frauen ein. „Battle of the Sexes“ basiert auf wahren Begebenheiten.





La confrontation de deux mondes

Drame, Thriller (F 2017). Réalisation: Thierry Klifa. Avec Catherine Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu, Nicolas Duvauchelle. 98 minutes. (A partir de 16 ans)

Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une cité à Sète. Une mère et sa fille. Deux amis d’enfance. Une disparition. Un chantage. La confrontation de deux mondes. Thierry Klifa est un passionné de films noirs américains des années 1950. Ainsi, pendant le tournage de «Tout nous sépare», lui et son équipe ont revu beaucoup de films de Fritz Lang et d'Alfred Hitchcock. Ils ont aussi visionné des films de Claude Chabrol de la fin des années soixante et des années soixante-dix comme «Les Noces rouges», «Le Boucher» et «Juste avant la nuit». «Des films dans lesquels la tension monte sans qu’il y ait besoin de créer un effet particulier», selon le cinéaste.







Ein Spatz unter Störchen

Animation (B/D/L/N 2017). Regie: Toby Genkel, Reza Memari. Mit den Stimmen von Tilman Döbler, und Christian Gaul. 84 Minuten. (Ohne Altersbeschränkung)

Der Waisenvogel Richard wird von Störchen aufgezogen und fühlt sich wie einer von ihnen. Tatsächlich ist er ein kleiner Spatz. Als seine Ersatzeltern zusammen mit den anderen Störchen im Winter gen Süden fliegen, bleibt Richard zwangsläufig zurück, weil er die Reise wohl nicht schaffen würde. Er will sich damit jedoch nicht abfinden und seinen Pflegeeltern beweisen, dass er sehr wohl das Zeug zum Storch hat. „Richard the Stork“ von Toby Genkel und Reza Memari, die bereits für „Ooops! Die Arche ist weg“ zusammenarbeiteten, entstand als gemeinsame Produktion der Länder Belgien, Luxemburg, Deutschland, Norwegen und den USA. „Mélusine Productions“ ist Co-Produzent.







L'écriture pour faire resurgir le passé

Drame (F 2017). Réalisation: Laurent Cantet. Avec Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach. 113 minutes. (A partir de 16 ans)

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière connue. Le travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé, toute une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. Après l'achèvement d'une première version du scénario, Laurent Cantet a fait un casting «sauvage» dans les clubs de sport ou de théâtre, à la sortie de lycées, dans les bars... Le metteur en scène a ainsi rencontré quelques centaines de jeunes de la région pour en choisir quelques-uns au final. Avec eux, Cantet a mené «L'atelier» de deux semaines à plein temps, dans l’idée de nourrir le film de leurs expériences et de leurs personnalités.