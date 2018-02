Unter den Neustarts der Kinowoche finden sich mit "The Disaster Artist" und "Fifty Shades Freed" gleich zwei Abenteuer, die sich mit Schmerzen auf der Leinwand auseinandersetzen.

The Disaster Artist

Biopic, Drama, Komödie (USA 2017). Regie: James Franco. Mit James Franco, Dave Franco, Seth Rogen. 104 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)

Ein schüchterner Mann lernt auf einer Schauspielschule einen hemmungslosen Außenseiter kennen und lässt sich von dessen ungezügelter Energie anstecken. Als ihr Traum von einer Karriere in Hollywood nicht aufgeht, stürzt sich der Freund mit beispiellosem Dilettantismus in ein eigenes Filmprojekt.



In seiner Behind-the-Scenes-Komödie „The Disaster Artist“ zeigt James Franco wie die Filmproduktion „The Room“ im Jahr 2003 desaströs scheiterte.





Belle et Sebastien 3: Le Dernier Chapitre



Film d'aventures (F 2017). Réalisation: Clovis Cornillac. Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac, Thierry Neuvic, Margaux Chatelier. 97 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses petits...







Early Man



Animation (GB 2018). Regie: Nick Park. Mit den Originalstimmen von Eddie Redmayne, Maisie Williams, Tom Hiddleston, Richard Ayoade. 89 Minuten. (Ohne Altersbeschränkung)

Zu einer Zeit als noch riesige Mammuts und andere urzeitliche Kreaturen die Erde bevölkerten, versucht der Steinzeitmensch Dug gemeinsam mit seinem Wildschweinfreund Hognob seinen Stamm dazu zu bringen, gegen eine völlig neue Bedrohung anzukämpfen – der nächsten Evolutionsstufe in Form des Bronzezeitmenschen, die ihre eigene Überlegenheit ganz unbescheiden jedem unter die Nase reiben. Aber nicht mehr lange! „Early Man“ schlägt in eine Kerbe, die bereits ähnlich gelagerte Animationsfilme vor ihm mit ihren Steinzeitwerkzeugen bearbeitet hatten.







Fifty Shades Freed

Drama, Erotikfilm, Liebesfilm, Literaturverfilmung (USA 2018). Regie: James Foley. Mit Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger, Eric Johnson. 101 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16)

Anastasia und Christian haben sich füreinander entschieden. Sie haben wunderbare Flitterwochen hinter sich und kehren nach Seattle zurück. Zwar muss Christian noch lernen, seinen Kontrollzwang zu überwinden, doch im Großen und Ganzen haben er und Ana eine recht ausgeglichene Balance aus Sex und Liebe gefunden und er offenbart ihr sogar mehr Details aus seiner schlimmen Kindheit. Dann allerdings laufen die Ereignisse aus dem Ruder: Anas Vater Ray Steele hat einen schweren Unfall und liegt plötzlich im Koma, Anas früherer Boss Jack Hyde will seine Rachepläne endlich in die Tat umsetzen und dann passiert auch noch etwas, was den sonst starken Christian völlig aus der Fassung bringt…







Jusqu’à la Garde

Thriller (F 2017). Réalisation: Xavier Legrand. Avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux, Florence Janas. 93 minutes. (Officiellement à partir de 12)

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive. Comme dans son court-métrage, «Avant que de tout perdre», Xavier Legrand aborde dans «Jusqu’à la Garde» la violence conjugale, en mettant le spectateur sous tension.



«En France, une femme meurt tous les deux jours et demi des suites de ces violences, et même si les médias en parlent, le sujet reste tabou», comme nous l’explique Legrand. «Les victimes ont peur de se confier, les voisins et les proches ne disent rien, ils ne veulent pas mêler dans un couple, une histoire privée. Le secret reste lourd!»







Lucky

Drama (USA 2017). Regie: John Carroll Lynch. Mit Harry Dean Stanton, David Lynch, Ed Begley Jr., Ron Livingston. 88 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 6)

Vignetten aus dem Leben eines alten Mannes in der Wüste von Arizona, die sich zu einem bewegenden Porträt eines Menschen verdichten, der es gelernt hat, mit der Einsamkeit und dem Bewusstsein der Sterblichkeit umzugehen. Mit der Komödie „Lucky“ gab Schauspieler John Carroll Lynch sein Regiedebüt. Er legte den Film als Hommage an das Leben und die Karriere seines, inzwischen verstorbenen, Hauptdarstellers Harry Dean Stanton an, der zum Zeitpunkt des Drehs 89 Jahre alt war. Dafür konnte er auch Kultregisseur David Lynch und Schauspieler Ron Livingston vor die Kamera locken. So ist „Lucky“ ein zu Herzen gehender Abschiedsfilm eines Großen des Kinos geworden, eine milde Reflexion über das Ende und über das Leben.





Le Petit roi et autres contes

Animation (HU 2013). Réalisation: Lajos Nagy, Mária Horváth. 41 minutes. (Sans restriction d’âge)

Laissez-vous guider par le plus petit des hommes devenu roi ! Voici un petit tour d'horizon des contes et légendes de Hongrie remplis de mystère, d'ensorcellement, de ruse, de courage et de bien d'autres histoires magiques... «Le Petit roi et autres contes» est la toute première réalisation du Hongrois Lajos Nagy. L’ensemble est composé de cinq films d’animation différents, intitulés respectivement «Le Château maudit», «Le Joueur de flûte», «Le Petit roi», «Les 3 frères» et «Le veau d’or». Ce dernier conte fait référence à l’idole d’or construite par Aaron dans la Bible.







La Douleur

Drame (F 2017). Réalisation: Emmanuel Finkiel. Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay, Shulamit Adar. 126 minutes. (Officiellement à partir de X)



Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis. Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider. La fin de la guerre et le retour des camps annoncent à Marguerite le début d’une insoutenable attente, une agonie lente et silencieuse au milieu du chaos de la Libération de Paris.

«La Douleur» n’est pas un portrait de l’écrivain Marguerite Duras car Emmanuel Finkiel ne voulait pas en faire un biopic. Le metteur en scène révèle: «Le cahier des charges au cinéma t’oblige à te positionner. Je l’ai fait en amenant Marguerite au niveau de ce qu’est un être humain, qui réagit comme un être humain, pas comme un écrivain. Ainsi je voulais d’emblée évacuer la figure de Duras – son récit lui-même me l’autorisait puisque ce n’est par une véritable autobiographie.»