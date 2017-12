Jumanji – Welcome to the Jungle

Abenteuerfilm, Komödie (USA 2017). Regie: Jake Kasdan. Mit Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas. Drehbuch: Chris McKenna, Erik Sommers, Jake Kasdan, Scott Rosenberg, Jeff Pinkner. Kamera: Gyula Pados. Musik: Henry Jackman. 119 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)

Vier Schüler werden an einer Highschool zu Strafarbeiten verdonnert. Beim Ausmisten des Kellers der Schule finden sie ein geheimnisvolles Videospiel. Nachdem die vier Jugendlichen jeweils eine Figur ausgewählt haben, die sie im Spiel sein wollen, werden sie in dieses hineingezogen. Der schmächtige Spencer wird zum muskulösen Dr. Smolder Bravestone, die schüchterne Martha schlüpft in den Körper der Kampf-Amazone Ruby Roundhouse, Sport-Ass Fridge schrumpft auf das Format von Moose Finbar und It-Girl Bethany findet sich in der Haut des belesenen Professors Shelly Oberon wieder. Ihre einzige Chance, aus dem Dschungel zu entkommen und aus dem Spiel auszubrechen, ist es, dieses zu Ende zu spielen. Bei „Jumanji – Welcome to the Jungle“ handelt es sich um die Fortsetzung des gleichnamigen Fantasy-Abenteuerfilms „Jumanji.

Dieses bescheuerte Herz

Tragikomödie (D 2017). Regie: Marc Rothemund. Mit Elyas M'Barek, Philip Schwarz, Nadine Wrietz, Uwe Preuss. 106 Minuten. (Ohne Altersbeschränkung)

Der vergnügungssüchtige Sohn eines Arztes soll sich auf Anweisung seines Vaters um einen 15-jährigen Patienten kümmern. Widerwillig macht er sich daran, dem herzkranken Teenager die letzten Wünsche zu erfüllen, freundet sich aber mit ihm an und findet darüber selbst zu mehr Reife. „Dieses bescheuerte Herz“ basiert auf dem gleichnamigen Buch von Daniel Meyer und Lars Amend und erzählt die wahre Geschichte eines kranken Jungen und seiner Freundschaft zu einem doppelt so alten Nichtsnutz. Nach seinem Erscheinen im Jahr 2013 hielt sich der Roman mehrere Wochen in der deutschen Spiegel-Bestsellerliste.



Wonderstruck

Drama (USA 2017). Regie: Todd Haynes. Mit Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Julianne Moore, Michelle Williams. 117 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 6)

Ben und Rose, zwei Kinder aus verschiedenen Zeitepochen, wünschen sich, dass ihre Leben anders verlaufen würden. Während der Junge seinen Vater sucht, den er nie kennengelernt hat, träumt das Mädchen immer wieder von einer mysteriösen Schauspielerin, über die sie in ihrem Notizbuch schreibt. Als Ben zuhause einen Hinweis entdeckt und Rose einen Zeitungsartikel liest, der ihre Neugierde weckt, machen sich beide auf die Suche nach dem, was sie sich am meisten wünschen – und landen schließlich in New York. „Wonderstruck“ basiert auf dem Kinderbuch von „Hugo Cabret“-Autor Brian Selznick. Regisseur Todd Haynes zeigt, dass er ein Meister darin ist, Milieus vergangener Dekaden detailgetreu in Filmen wiederauferstehen zu lassen. In „Wonderstruck“ verknüpft der Kalifornier auf wundersame Weise zwei Epochen, die zeitlich immerhin 50 Jahre auseinander liegen.

Tout là-haut

Aventure (F, IND 2016). Réalisation: Serge Hazanavicius. Avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Bérénice Bejo, Martijn Lakemeier. 97 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve, être le premier. Il veut réaliser ce que personne n’a réussi: aller «Tout là-haut» au sommet de l’Everest et tenter la descente de la plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes. En arrivant à Chamonix, capitale mondiale de la glisse, son destin va croiser la route de Pierrick, ancien champion devenu guide de montagne. Une rencontre qui pourrait bien le conduire jusqu’au sommet. Le réalisateur Serge Hazanavicius a tenu à tourner en décors naturels tout en évitant les travers du faux documentaire ou du déjà-vu. La véritable épreuve était le risque de blessures.



Garde alternée

Comédie (F 2017). Réalisation: Alexandra Leclère. Avec Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré, Hélène Vincent. 104 minutes. partir de 6 ans)

Sandrine découvre que son mari Jean a une relation extraconjugale. Passé le choc, elle décide de rencontrer sa rivale, Virginie, et lui propose un étrange marché: prendre Jean en «Garde alternée». Les deux femmes se mettent d'accord et imposent à leur homme ce nouveau mode de vie. La réalisatrice Alexandra Leclère s’est appuyée sur une situation qu’elle a connue, celle de se faire pincer en flagrant délit d’adultère par SMS interposés. «Il y a quelques années, j’ai eu une histoire d’amour avec un homme marié jusqu’à ce que sa femme ne tombe sur nos textos. Il m’a proposé de rompre. Je lui ai demandé de suggérer à son épouse qu’on se partage sa présence.»





La Promesse de l’Aube

Comédie dramatique (F 2017). Réalisation: Eric Barbier. Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin. 135 minutes. (Officiellement à partir de 14 ans)

De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie… «La Promesse de l’Aube» base sur un roman d’aventure initiatique qui retrace 20 ans de la vie de Romain Gary et de sa mère. Les réalisateurs Eric Barbier et Marie Eynard ont dû trouver une forme scénaristique pour conserver l’essence du roman tout en le réduisant de ses deux tiers.