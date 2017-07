Drei neue Filme laufen in dieser Kinowoche neu an: Terrence Malicks neuster Streich "Song to Song", der dritte Teil des Planet of the Apes-Reboots und das Missbrauchsdrama "Una".

War for the Planet of the Apes

Sci-Fi, Abenteuer (USA 2017). Regie: Matt Reeves. Mit Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Terry Notary. Drehbuch: Mark Bomback. Kameraleitung: Michael Seresin. Musik: Michael Giacchino. 140 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12 Jahren)

Das Finale ist da: „Cloverfield“-Regisseur Matt Reeves liefert mit „War for the Planet of the Apes“ einen verstörend-intensiven Anti-Kriegsfilm mit bahnbrechenden visuellen Effekten. Der Krieg, den Koba mit den von der Seuche dezimierten Menschen angezettelt hat, ist in vollem Gange. Affen-Anführer Caesar geht es dabei nicht ums Gewinnen, er will lediglich einen Weg finden, wie er mit seinem Stamm in Frieden leben kann.



Doch eine Spezialeinheit unter Führung des brutalen Colonels will Caesar um jeden Preis tot sehen und so werden im Urwald vor den Toren San Franciscos weiterhin blutige Gefechte ausgetragen, die in einem heimtückischen Anschlag auf das geheime Versteck der Affen gipfeln, das ein Verräter preisgegeben hat. Nun gärt in dem sonst friedliebenden Caesar das Bedürfnis nach Rache. „War for the Planet of the Apes“ ist sogar noch abgründiger als sein eh schon extrem düsterer Vorgänger – eine Fantasy-Variante von „Apocalypse Now trifft Schindlers Liste“.







Una



Drama, Thriller (GB, USA, CA 2016). Regie: Benedict Andrews. Mit Rooney Mara, Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Tobias Menzies. 94 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12 Jahren)

Nach vielen Jahren entdeckt eine junge Frau ihren früheren Nachbarn wieder, den sie als 13-Jährige anhimmelte und dem sie sich sexuell hingab. Sie konfrontiert ihn an seinem Arbeitsplatz mit ihren offenen Fragen, die der Angegriffene mit überraschenden Antworten kontert, wodurch sich die Fronten in dem Disput allmählich verschieben.

„Una“ basiert auf dem Theaterstück „Blackbird“ von David Harrower, das bereits 2005 seine Premiere feierte. Inspirieren zu seinem Werk ließ sich der schottische Dramaturg teilweise vom Fall des Triebtäters Toby Studebaker, der 2003 eine zwölfjährige Engländerin übers Internet kennengelernt, entführt und sexuell belästigt hatte. David Harrower adaptierte sein Stück zusammen mit Regieneuling Benedict Andrews zu einem Drehbuch.







Song to Song



Drama, Romanze (USA 2017). Regie: Terrence Malick. Mit Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender, Natalie Portman 128 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 6 Jahren)

Vor der Kulisse der Musikszene von Austin, Texas, entspinnt sich das Dreiecksverhältnis einer jungen Frau mit einem Singer-Songwriter und einem selbstsüchtigen Musikproduzenten, das bröckelt, als der Produzent eine Kellnerin in sein Leben aus „Sex, Drugs und Rock’n‘Roll“ zieht.



Mit „Song to Song“ trieb Terrence Malick seine typische Geheimniskrämerei auf ein neues Level: Selbst sein Cast wusste zunächst nicht recht, wovon der Film handelt. So erzählt Bérénice Marlohe, dass sie als eine der Hauptfiguren nur 20 Seiten aus dem Drehbuch zu sehen bekommen hätte. Doch damit ging es ihr besser als manchem hochkarätigen Star: Michael Fassbender sprach ein Voice-Over ein, nur um kurz darauf zu erfahren, dass es eventuell nicht genutzt wird. Ähnlich ging es Christian Bale, der zwar einige Szenen drehte, aber bei der endgültigen Kinofassung herausgeschnitten wurde.