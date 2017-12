Der britische Topstar Kenneth Branagh versucht sich an einer Neuverfilmung des Christie-Klassikers "Murder in the Orient Express" - mit ganz großen Effekten und Starschauspielern.

Murder in the Orient Express

Kriminalfilm, Literaturverfilmung (USA/M 2017). Regie: Kenneth Branagh. Mit Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Josh Gad, Penélope Cruz. Drehbuch: Michael Green. Kamera: Haris Zambarloukos. Musik: Patrick Doyle. 115 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)

Ein allseits unbeliebter Passagier wird in den 1930er-Jahren auf der Reise von Istanbul nach Paris im Orient Express ermordet. Als der Zug im Schnee stecken bleibt, übernimmt der belgische Meisterdetektiv Hercule Poirot den Fall und stößt unter den Fahrgästen auf zahlreiche Verdächtige.

Santa & Cie

Comédie (F 2017). Réalisation: Alain Chabat. Avec Alain Chabat, Audrey Tautou, Golshifteh Farahani, Pio Marmai. 95 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps ! C'est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n'a pas le choix : il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël.

Suburbicon

Drama, Historienfilm, Kriminalfilm (USA, GB 2017). Regie: George Clooney. Mit Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, Glenn Fleshler. 105 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16)

Während eine afroamerikanische Familie in einen Mustervorort der 1950er-Jahre zieht und rassistische Aversionen bei den Nachbarn weckt, findet im nebenan liegenden Haus einer US-Vorzeigefamilie der wahre Einzug des Verbrechens statt. Der Einbruch zweier Kleinganoven endet mit dem Tod der an den Rollstuhl gefesselten Mutter, wodurch sich moralische Abgründe auftun und der kleine Sohn verängstigt verfolgt, wie seine Familie in eine blutige Gewaltspirale gerät.

Les Gardiennes

Drame (F 2016). Réalisation: Xavier Beauvois. Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry, Olivier Rabourdin. 134 minutes. (Officiellement à partir de 12)

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...

La Villa

Drame (F 2017). Réalisation: Robert Guédiguian. Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Jacques Boudet. 107 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…