Nicht nur bei den Sternenkrieger von Star Wars geht es darum, sich dem Kampf zu stellen. "Ferdinand" dreht sich aus ganz anderer Perspektive dem Thema.

Star Wars: The Last Jedi

Abenteuer, Science-Fiction (USA 2017). Regie: Rian Johnson. Mit Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill. 150 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)

Die planetenvernichtende Starkiller-Basis der Ersten Ordnung ist zwar zerstört, die Neue Republik nach der vorherigen Zerstörung von fünf Welten aber massiv geschwächt. Sie steht am Abgrund und wird nur noch von Generalin Leias Widerstand verteidigt, für den auch Pilot Poe Dameron und der desertierte Ex-Sturmtruppler Finn kämpfen. Rey, mit den Erfahrungen ihres ersten großen Abenteuers in den Knochen, geht unterdessen bei Luke Skywalker auf dem Inselplaneten Ahch-To in die Lehre. Luke ist der letzte Jedi, der letzte Vertreter des Ordens, auf dem die Hoffnung ruht, dass Frieden in der Galaxis einkehrt. Doch die Erste Ordnung wirft ihren Schatten auch auf Luke und Rey: Der verlorene, ehemalige Schützling des alten Meisters, Kylo Ren, hat die finstere Mission noch längst nicht beendet, die ihm der sinistere Strippenzieher Snoke auftrug…

Léif kleng Déiercher

Animation (L, F 2017). Regie: Arnaud Bouron, Antoon Krings. Mit den Stimmen von Nico Thielen, Simon Laroche, Sascha Ley, Leila Schaus, Jules Werner, Mike Tock (in der luxemburgischen Fassung). 77 Minuten. (Ohne Altersbeschränkung)

Wou de Gilles, déi kleng sympathesch Grill an d’Duerf vun de klengen Déiercher komm ass, huet et net laang gedauert bis do alles duerchernee gelaf ass. Den Dag virun der Kinnigin hirem Jubiläum gëtt si nämlech entfouert an de Gilles steet am Verdacht den Auteur vun dem Komplott ze sinn.

The Party

Drama, Komödie (GB 2017). Regie: Sally Potter. Mit Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson, Bruno Ganz. 71 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)

Eine Politikerin hat Freunde in ihr Londoner Domizil geladen, um mit ihnen ihren Aufstieg zur Ministerin zu feiern. Die unterschwelligen Spannungen in der bildungsbürgerlichen Runde drohen zu eskalieren, als der apathisch wirkende Ehemann der Politikerin eine schockierende Eröffnung macht, der weitere unangenehme Wahrheiten folgen.

Ferdinand

Animation, Komödie (USA 2017). Regie: Carlos Saldanha. Mit den Originalstimmen von John Cena, Kate McKinnon, Davis Tennant, Gina Rodriguez. 107 Minuten. (Ohne Altersbeschränkung)

Der Stier Ferdinand hat keine Lust sich mit den anderen Bullen auf Kämpfe einzulassen. Viel lieber sitzt er auf der Kuhwiese unter einem Baum und riecht an den wunderbar duftenden Blumen. Die jungen Stiere der Weide werden erwachsen und trotz seiner sanftmütigen Natur wird Ferdinand zum Größten und Stärksten von ihnen. Eines Tages wird der gutherzige Stier beim Blumenriechen von einer Biene gestochen, woraufhin er wie wild über die Koppel galoppiert. Das sehen ein paar Männer, die auf der Suche nach einem temperamentvollen Tier für ihren Stierkampf in Madrid sind. Sie nehmen Ferdinand in dem Glauben mit, in ihm einen wütenden und stürmischen Bullen gefunden zu haben. Aber als Ferdinand in den Ring geführt wird, um gegen den Matador anzutreten, hat er keine Absicht zu kämpfen. Denn nur weil er ein Stier ist, muss er sich noch lange nicht wie einer benehmen…

Myrtille et la lettre au Père Noël

Animation (LT 2015). Réalisation: Edmunds Jansons, Dace Riduze, Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan, Kevin Roger, Marie Pillier. 42 minutes. (Sans restriction d’âge)

Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris, un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les portes d’un monde plein de surprises, et la magie de Noël nous offrirait presque un voyage sur la Lune !