Die neuesten Filme der Woche mit dem großen Animationsfilm für die Weihnachtszeit aus der Traumschmiede Disney-Pixar.

Coco



Animationsfilm (USA 2017). Regie: Lee Unkrich, Adrian Molina. Mit den Originalstimmen von Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Gael García Bernal, Edward James Olmos, Sofia Espinosa. Drehbuch: Adrian Molina, Matthew Aldrich. Kamera: Matt Aspury, Danielle Feinberg. Musik: Michael Giacchino. 135 Minuten. (Ohne Altersbeschränkung)

Wenn es etwas gibt, was viele Filme aus dem Pixar-Studio auszeichnet und von anderen CGI-Animationen unterscheidet, dann sind das jene Momente, in denen eine tiefe, herzergreifende Menschlichkeit ins Spiel kommt. Szenen wie jene aus „Toy Story 3“, in der auf einmal nicht mehr nur über Spielzeugpuppen mit einem Eigenleben erzählt wird, sondern über Erinnerungen, den Abschied von der Kindheit und das Älterwerden.



Oder wie nun in „Coco“, wenn ein zwölfjähriger Junge seiner dementen Ur-Oma, die ihre Umwelt nur noch durch einen dichten Schleier wahrzunehmen scheint und nahezu reglos in einem Rollstuhl sitzt, ein Lied vorsingt, das eine Tür zu deren Vergangenheit öffnet und zugleich offenbart, wie eng der Junge mit seiner Ur-Oma verbunden ist. Coco lautet der Name dieser Ur-Oma, die zwar die Titelheldin des Films ist, aber eigentlich nur eine Nebenrolle spielt. Sie ist das älteste Mitglied einer großen mexikanischen Familie. Und sie ist die Tochter jenes Mannes, der schuld daran ist, dass man in dieser Familie Musik verabscheut. Cocos Vater war die Musik wichtiger als seine Familie. Irgendwann ging er fort und kam nie wieder.



Unter dem Musikbann leidet der zwölfjährige Miguel am meisten. Er soll Schuhmacher werden, wenn es nach seiner Oma und seinen Eltern geht. Doch in Wirklichkeit wäre er viel lieber ein Musiker. Als er Hinweise darauf findet, dass es sich bei Cocos Vater um den legendären mexikanischen Musiker Ernesto de la Cruz handelt, den er über alles verehrt, und Miguel kurz vor den jährlichen Festlichkeiten um den „Día de los Muertos“, den Tag der Toten, eine Gitarre seines Idols in die Hände fällt, geschieht etwas Seltsames. Plötzlich findet sich Miguel im Jenseits wieder. In die Welt der Lebenden kann er nur zurückkehren, wenn einer seiner verstorbenen Verwandten sich für ihn einsetzt. Miguels Ururgroßmutter Mamá Imelda könnte dies tun. Aber sie stellt eine Bedingung.

Flatliners



Drama, Sci-Fi, Horror (USA 2017). Regie: Niels Arden Oplev. Mit Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton. 110 Minuten. (Ab 12)

Um herauszufinden, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, beginnen die fünf jungen Medizinstudenten Courtney, Ray, Jamie, Sophia und Marlo mit einem riskanten Selbstversuch. Sie stoppen ihre Herzen für einen kurzen Zeitraum und bringen sich so an die Schwelle des Todes. Begeistert von dem, was dann geschieht, lassen die Studenten immer mehr Minuten verstreichen, bis sie sich gegenseitig per Defibrillator ins Leben zurückholen. Doch die Experimente bringen ungeahnte Nebenwirkungen mit sich und bald wachsen sie der Gruppe über den Kopf… Bei „Flatliners“ handelt es sich um die Fortsetzung des gleichnamigen Thrillers aus dem Jahr 1990.



Bad Moms 2



Komödie (USA 2017). Regie: Scott Moore, Jon Lucas. Mit Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Susan Sarandon. 101 Minuten. (Ab 12)



Drei Freundinnen wollen sich zu Weihnachten dem Feiertagserwartungsdruck verweigern und das Fest entspannt in kleinem Rahmen feiern. Doch dann fallen bei allen dreien die jeweiligen Mütter ein und bringen ihre erwachsenen Töchter mit ihren Ansprüchen soweit außer Fassung, dass ein friedliches Fest kaum mehr möglich erscheint. Nach dem Schulstress in „Bad Moms“ geraten die profilneurotischen Mütter in der Fortsetzung erneut mächtig unter Leistungsdruck: Mit „Bad Moms 2“ steht das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Die „Hangover“-Regisseure Scott Moore und Jon Lucas geben ihrem Film das mit, was an USKomödien so lustig sein kann: laut, ausgelassen und politisch unkorrekt.



Jalouse



Comédie (F 2017). Réalisation: David Foenkinos, Stéphane Foenkinos. Avec Karin Viard, Anne Dorval, Thibault de Montalembert, Anaïs Demoustier. 106 minutes. (A partir de 12 ans).



Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au lendemain de mère attentionnéeà «Jalouse» maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage... David et Stéphane Foenkinos décrivent leur film comme un subtil mélange entre «Tatie Danielle» et «A Woman Under the Influence»: «Est-ce une comédie? Un drame? Disons que c’est la crise d’une femme avec des situations risibles, graves ou désespérées. Nous aimons quand le ton oscille sans cesse entre la comédie et le portrait intime. Ce qui est primordial c’est le réalisme psychologique même dans les moments les plus aberrants.»



Numéro Une



Comédie dramatique (F 2016). Réalisation: Tonie Marshall. Avec Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, Richard Berry, Sami Frey. 110 minutes. (Officiellement à partir de 12)

Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui a gravi les échelons de son entreprise, le géant français de l'énergie, jusqu'au comité exécutif. Un jour, un réseau de femmes d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Elle serait la première femme «Numéro Une» à occuper une telle fonction. Mais dans des sphères encore largement dominées par les hommes, les obstacles d'ordre professionnel et intime se multiplient. La conquête s'annonçait exaltante, mais c'est d'une guerre qu'il s'agit.



C'est tout pour moi



Comédie (F 2016). Réalisation: Nawell Madani, Ludovic Colbeau-Justin. Avec Nawell Madani, François Berléand, Mimoun Benabderrahmane, Leyla Doriane. 104 minutes. (A partir de 12 ans).

Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse, n’en déplaise à son père. Elle débarque à Paris pour réaliser son rêve… Mais de galères en désillusions, elle découvre la réalité d’un monde qui n’est pas prêt à lui ouvrir ses portes. A force d’y croire, Lila se lance dans une carrière d’humoriste. Elle n’a plus qu’une idée en tête: voir son nom en haut de l’affiche, et surtout retrouver la fierté de son père. Humoriste et animatrice belge révélée au grand public grâce au Jamel Comedy Club en 2012, Nawell Madani s'inspire de son propre parcours pour «C’est tout pour moi», sa première réalisation dans laquelle elle tient également son premier grand rôle au cinéma: «J’ai connu la galère en arrivant à Paris. Une vraie jungle! Mais je croyais à ma réussite, parce que je devais y arriver. Les gens ne comprenaient pas, mais je ne pouvais pas ne pas réussir. Puis ça a commencé à fonctionner tout doucement.“