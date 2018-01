In der neuen Kinowoche lösen sich dunkle Rätsel: Mit dem dritten Teil von "Maze Runner" kommt man endlich einem Heilmittel näher und in "The Shape of Water" beweist Guillermo del Toro einmal mehr sein Gespür für Geheimnisvolles.

The Shape of Water



Drama, Fantasyfilm (USA 2017). Regie: Guillermo del Toro. Mit Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg, Lauren Lee Smith. Drehbuch: Guillermo del Toro, Vanessa Taylor. Kamera: Dan Laustsen. Musik: Alexandre Desplat. 119 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16)

Eine stumme Putzfrau verliebt sich in den 1950er-Jahren in eine monströse Kreatur, die in einem Geheimlabor gefangen gehalten wird. Ihre Gefühle für die Kreatur werden immer intensiver und schließlich befreit sie den Amphibienmann sogar mit Hilfe ihres Nachbarn Giles – allerdings steht die Liebe unter keinem guten Stern, denn nun wird das Paar gnadenlos vom Militär gejagt, das das außergewöhnliche Geschöpf als Waffe im Kalten Krieg einsetzen will...





L’insulte Drame

(F, RL 2017). Réalisation: Ziad Doueiri. Avec Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha, Christine Choueiri. 112 minutes. (Officiellement à partir de 12)

A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes en révélations, l'affrontement des avocats porte le Liban au bord de l'explosion sociale mais oblige ces deux hommes à se regarder en face. Le Franco-libanais Ziad Doueiri a quitté le Liban pour les Etats-Unis en pleine guerre civile et s’attaque avec «L'Insulte» – après «West Beirut» – pour la deuxième fois au thème de ce conflit.



«La division de Beyrouth entre Est et Ouest est restée vive dans ma mémoire», explique-t-il. «Aucune fraction ne peut dire qu’elle seule a été persécutée ou qu’elle seule a versé du sang durant la guerre. Je suis entré autant que j’ai pu dans l’Histoire, mais sans exagérer», assure le régisseur.







Maze Runner: The Death Cure



Sci-Fi, Actionfilm, Literaturverfilmung (USA 2018). Regie: Wes Ball. Mit Kaya Scodelario, Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster, Aidan Gillen. 142 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)

Eine Gruppe von Jugendlichen setzt sich gegen eine übermächtige Weltorganisation zur Wehr. Dort hat man ein Pest-Virus in Umlauf gesetzt, um die Überbevölkerung des Planeten zu regulieren. Als die Epidemie außer Kontrolle gerät und einen Großteil der Menschheit dahinrafft, entschließen sich die Widerständler zum Angriff auf die von einem gewaltigen Bollwerk umgebene Konzernzentrale.



Mit „The Maze Runner: The Death Cure“ wird die dystopische Trilogie abgeschlossen. Wie schon die Vorgänger basiert der dritte Teil auf einem Buch des Autors James Dashner. Obwohl hier seine Erzählung um den Auserwählten Thomas abschließt, gehört noch ein weiteres Buch zur Reihe: Mit „The Kill Order“ publizierte Dashner 2012 eine Art Prequel. Nachdem sich Hauptdarsteller Dylan O'Brien 2016 bei einem Autounfall schwer verletzte, mussten die Dreharbeiten längere Zeit ausgesetzt und der geplante Kinostart Anfang 2017 konnte nicht eingehalten werden.





Les Tuche 3

Comédie (F 2017). Réalisation: Olivier Baroux. Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern. 92 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de joindre le président de la République pour que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se faire entendre : se présenter à l’élection présidentielle... Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s’installer à l’Élysée pour une mission à haut risque : gouverner la France.

«Les Tuche 2: Le rêve américain» était le seul film français de l’année 2016 à avoir passé le cap des 4 millions d’entrées. Le premier opus avait fait nettement moins d'entrées, mais est devenu petit à petit culte. Olivier Baroux se rappelle: «Il s’est passé un truc fou, les gens se sont appropriés le film sur les réseaux sociaux. Des répliques sont devenues cultes, même au-delà de nos frontières… En Belgique, une équipe de handball s’est même appelée ’les Tuche’. Nos personnages nous ont échappés!»







Wonder Wheel

Drama (USA 2017). Regie: Woody Allen. Mit James Belushi, Kate Winslet, Justin Timberlake, Juno Temple. 101 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 6)

Ein US-Student verdingt sich in den 1950er-Jahren während der Semesterferien am Strand von Coney Island als Rettungsschwimmer. Dort beginnt er eine Affäre mit einer verheirateten Frau und verliebt sich zugleich in die Tochter von deren Ehemann. Die Dreiecksgeschichte lotet im Mikrokosmos des Vergnügungsviertels an der Ostküste höchst eindringlich Leid und Leidenschaft aus.



Nachdem Woody Allen für Amazon bereits seine Serie „Crisis in Six Scenes“ gedreht hatte, tat er sich für „Wonder Wheel“ erneut mit dem Studio zusammen. Der Titel des Films ist zugleich der Name des Riesenrades, das seit 1920 im New Yorker Freizeitpark in Brooklyn steht. Die Attraktion ist insofern eine Besonderheit, als dass ihre Passagierkabinen nicht außen am Rand des Rades angebracht, sondern auf die Speichen montiert sind, und damit bei der Rotation auf und abrutschen.