Zwerge gegen die Überbevölkerung: In „Downsizing“ lassen sich Menschen auf Fingergröße schrumpfen, um so das größte Problem der Menschheit zu lösen. Ein zweiter Film knüpft mit Humor an das Thema daran: "Hilfe ich habe meine Eltern geschrumpft".

Downsizing

Satire, Sci-Fi, Drama (USA 2017). Regie: Alexander Payne. Mit Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz, Hong Chau, Udo Kier. Drehbuch: Alexander Payne, Jim Taylor. Kamera: Phedon Papamichael. Musik: Rolfe Kent. 135 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 6)

Alexander Paynes neuer Film ist mit Matt Damon und Christoph Waltz prominent besetzt. Menschen, die auf Daumengröße schrumpfen, haben Hollywood schon immer fasziniert: Da war Anfang der 1980er-Jahre die grell-bissige Kapitalismuskritik „The Incredible Shrinking Woman“ mit Lily Tomlin in der Hauptrolle. Ein paar Jahre später setzte dann „Honey, I Shrunk the Kids“ vor allem auf visuellen Spaß und urige Größenvergleiche – so sehr, dass es in Disney's Hollywood Studios in Florida fast zwanzig Jahre lang ein nachgebautes Set gab, in dem Fans die Welt des Films erleben können. Die Zeichen stünden also gut für das neue Werk „Downsizing“. Im Mittelpunkt steht Paul Safranek (Matt Damon), ein unfassbar durchschnittlicher US-Amerikaner mit zu weiten Polohemden und zu beigen Hosen. Den Traum, Chirurg zu sein, hat er aufgegeben, stattdessen arbeitet er als Werksarzt in einer Fleischerei. Zuhause verbringt er die Nächte über Rechnungen gebeugt im Keller. Wünsche und Ziele von ihm und seiner Frau Audrey (Kristen Wiig) sind dem US-Klischee entsprechend größer als ihre vorhandenen Mittel.





24 Hours To Live

Thriller (USA 2017). Regie: Brian Smrz. Mit Ethan Hawke, Paul Anderson, Rutger Hauer, Liam Cunningham. 93 Minuten. (Ab 16 Jahren)

CIA-Agent Travis Conrad (Ethan Hawke) hat alles für seinen Arbeitgeber geopfert – erst seine Familie und schließlich sogar sein eigenes Leben. Doch plötzlich erwacht er und ist auf mysteriöse Weise wiederbelebt, um eine allerletzte Mission zu erfüllen. Dafür bleiben ihm jedoch lediglich 24 Stunden, was ein unaufhaltsam ablaufender Countdown auf seinem Unterarm deutlich macht. Sobald dort die Null steht, heißt es zum zweiten Mal: Ruhe in Frieden, Travis Conrad. Doch dazu will er es nicht kommen lassen ... „24 Hours To Live“ ist Brian Smrz’ zweiter Spielfilm. Neben Ethan Hawke und Rutger Hauer hat der Actionspezialist auch Liam Cunningham aus „Game of Thrones“ verpflichtet.

La Cordillera

Drame (RA, E, F 2017). Réalisation: SantiagoMitre. Avec Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas, Elena Anaya. 114 minutes. (A partir de 12 ans)

Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs d’état latino-américains dans un hôtel isolé de la Cordillère des Andes, Hernán Blanco, le président argentin, est rattrapé par une affaire de corruption impliquant sa fille. Alors qu’il se démène pour échapper au scandale qui menace sa carrière et sa famille, il doit aussi se battre pour conclure un accord primordial pour son pays. Le réalisateur Santiago Mitre revient sur l’origine du projet «La Cordillera»: «J’ai souhaité aller plus loin que dans mes films précédents et faire le portrait d’une figure politique majeure dont la politique est le métier.»

The Commuter

Thriller, Action (USA, GB, F 2017). Regie: Jaume Collet-Serra. Mit Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill. 105 Minuten. (Ab 12 Jahren)

Ein soeben gefeuerter Angestellter einer New Yorker Versicherungsgesellschaft wird auf der Rückfahrt ins ländliche Umfeld der Stadt von einer mysteriösen Unbekannten gezwungen, eine Person im fahrenden Zug ausfindig zu machen. Als der Pendler nicht gleich auf ihr Ansinnen eingeht, gerät das Leben anderer Mitreisender wie das seiner Familie in Gefahr. „The Commuter“ markiert nach „Unknown Identity“ (2011), „Non-Stop“ (2014) und „Run All Night“ (2015) die vierte Zusammenarbeit zwischen Regisseur Jaume Collet-Serra und Schauspieler Liam Neeson.



The Florida Project

Drama (USA 2017). Regie: Sean Baker. Mit Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe. 111 Minuten. (Ab 12 Jahren)

Ein Sommer in Florida zur Zeit der Konstruktion des Disney World Resorts: Die altkluge sechsjährige Moonee lebt hier mit ihrer Mutter Halley neben vielen anderen Langzeitbewohnern in einem Motel in Kissimmee. Auf der Suche nach Abenteuern und mit dem Verlangen, jede Menge Unsinn anzustellen, stromert Moonee zusammen mit anderen Kindern im Schatten des wachsenden Freizeitparks herum, während die Erwachsenen sich mit ganz eigenen Problemen herumschlagen. Wie schon für seinen Erfolgsfilm „Tangerine“ castete Regisseur Sean Baker auch für „The Florida Project“ wieder weitgehend unbekannte Schauspieler.



Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft

Familienkomödie (D, A 2017). Regie: Tim Trageser. Mit Oskar Keymer, Georg Sulzer, Anja Kling. 98 Minuten. (Ohne Altersbeschränkung)

Die Familienkomödie „Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft“ entwickelte sich im Jahr 2015 zum echten Überraschungshit im deutschsprachigen Raum. Die Fortsetzung „Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft“ knüpft nahtlos an die Story des ersten Teils an: Felix fühlt sich am Otto-Leonhard-Gymnasium mittlerweile wirklich wohl und auch Schuldirektorin Dr. Schmitt-Gössenwein ist viel netter geworden. Umso mehr schmerzt es den Jungen, als seine Eltern verkünden, dass mit dem neuen Beruf seines Vaters für die ganze Familie ein Umzug nach Dubai ansteht. Aus Wut wünscht sich Felix Hilfe – mit ungeahnten Folgen.



Hot Dog



Actionfilm (D 2017). Regie: Torsten Künstler. Mit Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Heino Ferch, André Hennicke. 119 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)

Theo und Luke stehen beide auf der Seite des Gesetzes, könnten in ihrer Herangehensweise an die Verbrechensbekämpfung allerdings nicht unterschiedlicher sein: Während der eine stets seinen Kopf zur Problemlösung nutzt, greift der andere im Zweifelsfall lieber zu seinen Fäusten. Doch genau ihre Unterschiedlichkeit macht sie zu einem guten Team, auch wenn der Zufall den GSG-9-Polizisten und den Sicherheitsmann erst zusammenführen muss. Matthias Schweighöfer und Til Schweiger standen als Duo schon vor „Hot Dog“ bereits bei „Zweiohrküken“ oder und „Vier gegen die Bank“ vor der Kamera.