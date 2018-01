Mit "The Post" stehen der Vietnam-Krieg und die so genannten "Pentagon-Papers" im Fokus und Ai Weiwei erzählt - wenn auch durchaus umstritten - von den aktuellen Migrationsbewegungen.

The Post



Drama, Thriller (USA 2017). Regie: Steven Spielberg. Mit Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts. 115 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 6)



Redakteur Ben Bradlee und Verlegerin Kay Graham arbeiten in den 1970ern für die Zeitung Washington Post und lassen sich zu diesem Zeitpunkt auf einen Kampf mit der US-Regierung ein. Sie wollen das Recht erstreiten, die sogenannten Pentagon-Papiere zu veröffentlichen, welche die Pläne der US-Regierung bezüglich des Vietnamkriegs aufdecken würden.





Brillantissime

Comédie (F 2017). Réalisation: Michèle Laroque. Avec Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian, Gérard Darmon. 95 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix que celui de se reconstruire... et ce n’est pas simple avec une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales.





Human Flow



Dokumentarfilm (D, I, USA, VRC 2017). Regie: Ai Weiwei. Drehbuch: Yap Chin-Chin, Tim Finch, Boris Cheshirkov. 140 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 6)

Hungersnöte, Kriege und Naturkatastrophen führen zur Umstrukturierung auf der ganzen Welt und zwingen Massen an Menschen dazu, ihre inzwischen unbewohnbare Heimat zu verlassen. Der Film Human Flow lässt die Betroffenen in Interviews zu Wort kommen.





Normandie Nue

Drame, Comédie (F 2017). Réalisation: Philippe Le Guay. Avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison, Arthur Dupont. 105 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village… Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu…