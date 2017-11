Mit "The Killing of a Sacred Deer" und dem achten (!) Teil der Saw-Reihe kommt in dieser Woche ganz schön Gruseliges neu ins Kino.

Logan Lucky



Action, Komödie (USA 2017). Regie: Steven Soderbergh. Mit Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Riley Keough, Seth MacFarlane. Drehbuch: Rebecca Blunt. Kamera: Peter Andrews. Musik: David Holmes. 118 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)

Die Brüder Jimmy und Clyde Logan haben es wirklich nicht leicht: Der impulsive Jimmy neigt zu Gefühlsausbrüchen und verliert dadurch einen Job nach dem anderen, Clyde hingegen hat zwar einen festen Job als Barkeeper, wird aber von den Gästen schikaniert, weil er einen Arm verlor und er eine Prothese trägt. Ihre zunehmenden Geldsorgen wollen die Brüder beenden, indem sie beim bekanntesten NASCAR-Rennen der Welt, dem Coca-Cola 600, einen genialen Raubüberfall durchführen. Ihre Schwester Mellie soll helfen. Weitere Unterstützung für seinen Coup erhofft sich das vom Pech verfolgte Duo vom legendären Bankräuber Joe Bang – der allerdings erst befreit werden muss, weil er momentan hinter Gittern sitzt. Und auch nachdem das vollbracht ist, geht der Plan natürlich nicht so reibungslos über die Bühne, wie Jimmy und Clyde sich das vorgestellt haben…







Saw 8: Jigsaw



Horrorfilm (USA, CDN 2017). Regie: Michael Spierig, Peter Spierig. Mit Matt Passmore, Tobin Bell, Callum Keith Rennie, Hannah Emily Anderson. 91 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 18)

Seit einem Jahrzehnt ist der psychopathische Killer John Kramer alias Jigsaw tot – oder zumindest wird er für tot gehalten. Aber warum ist die Stadt dann voller grausam entstellter Leichen, warum deuten alle Spuren auf ihn? Setzt etwa einer von Jigsaws Schülern das Werk seines Meisters fort? Oder gar einer der Ermittler? Klar ist: Die Folterspiele haben wieder begonnen…



„Jigsaw“ ist der achte Teil des „Saw“-Franchises. Nachdem der siebte Teil im Jahr 2010 als letzter Teil beworben wurde, wurde im Februar 2016 bekannt, dass an einem weiteren Teil der Reihe gearbeitet wird.







Geostorm



Action, Katastrophenfilm, Science-Fiction (USA 2017). Regie: Dean Devlin. Mit Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Alexandra Maria Lara. 109 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)

Nach einer Manipulation droht eine Maschine zu versagen, die vom Weltraum aus vor Wetterkatastrophen schützen soll. Einer der Konstrukteure reist ins All und macht sich daran, einen drohenden Monstersturm zu verhindern, während sein Bruder auf der Erde nach den Drahtziehern sucht. „Geostorm“ hat eine lange und bewegte Produktionsgeschichte hinter sich: Das bereits Ende 2014 gedrehte Projekt wanderte zunächst von Paramount zu Warner Bros.. Dann wurde der Start des 120 Millionen Dollar teuren Katastrophen-Reißers ganze vier Mal verschoben, um anderen Warner-Großproduktionen zu weichen.





The Killing of a Sacred Deer

Thriller, Drama (GB 2017). Regie: Yorgos Lanthimos. Mit Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, Alicia Silverstone. 109 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16)



Der erfolgreiche Chirurg Steven und seine Ehefrau Anna leben mit ihren Kindern Bob und Kim das scheinbar perfekte Leben. Doch Steven wird immer wieder von dem Teenager Martin aufgesucht, trifft sich auch mit dessen Mutter und lädt dann eines Tages den Jungen zu sich nach Hause ein. Doch dem Teenager geht es nur um Rache. Er will Steven zu einer schrecklichen Tat zwingen, indem er ihn auf teuflische Art erpresst… Das verstörende Horror-Drama von Giorgos Lanthimos, feierte am 22. Mai 2017 im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Cannes seine Weltpremiere.







Epouse-moi mon pote

Comédie (F 2017). Réalisation: Tarek Boudali. Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris, Andy Rowski. 92 minutes. (A partir de 12 ans)

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d'architecture avec un visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami. Alors qu'il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos pour vérifier qu'il ne s’agit pas d’un mariage blanc...



Après les deux volets de «Babysitting» et «Alibi.com», Tarek Boudali et Philippe Lacheau se retrouvent pour «Epouse-moi mon pote». Mais cette fois-ci les rôles sont inversés puisque c'est Tarek Boudali qui met en scène. «J’ai toujours eu l’envie de réaliser, mais pour être honnête, je ne me voyais pas le faire si tôt. Je me disais que je devais attendre d’avoir plus d’expérience, et surtout d’avoir la bonne idée. Il fallait que ça se fasse naturellement. Pas que ce soit calculé ou programmé...», confie-t-il.







D'après une histoire vraie

Comédie, Drame (F, B, PL 2017). Réalisation: Roman Polanski. Avec Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez, Camille Chamoux. 110 minutes. (A partir de 16 ans)



Delphine est l’auteur d’un roman intime et consacré à sa mère devenu best-seller. Déjà éreintée par les sollicitations multiples et fragilisée par le souvenir, Delphine est bientôt tourmentée par des lettres anonymes l'accusant d'avoir livré sa famille en pâture au public. La romancière est en panne, tétanisée à l'idée de devoir se remettre à écrire. Son chemin croise alors celui de Elle. La jeune femme est séduisante, intelligente, intuitive. Elle comprend Delphine mieux que personne. Delphine s'attache à Elle, se confie, s'abandonne.



Alors qu’Elle s’installe à demeure chez la romancière, leur amitié prend une tournure inquiétante. Est-elle venue combler un vide ou lui voler sa vie ? Habitué des répétitions avec les acteurs en amont du tournage, Roman Polanski a dû s'en passer pour ce film-là. En effet, les producteurs souhaitaient que «D'après une histoire vraie» soit prêt pour le Festival de Cannes 2017, privant le cinéaste de répétitions, les délais étant trop courts.







Le Fidèle



Drame, Crime (B, F 2017). Réalisation: Michael R. Roskam. Avec Matthias Schoenaerts, Adèle Exarchopoulos, Jean-Benoît Ugeux. 130 minutes. (A partir de 16 ans)



Lorsque Gino rencontre Bénédicte, c’est la passion. Totale. Incandescente. Mais Gino a un secret. De ceux qui mettent votre vie et votre entourage en danger. Alors Gino et Bénédicte vont devoir se battre envers et contre tous, contre la raison et contre leurs propres failles pour pouvoir rester fidèles à leur amour. «Le Fidèle» a été sélectionné pour représenter la Belgique pour la course à l'Oscar du meilleur film étranger. C'est la 2ème fois que le réalisateur Michael R. Roskam est nommé après «Bullhead» en 2012. La dernière nomination belge aux Oscars remonte à l'année 2014 avec «Alabama Monroe» de Felix Van Groeningen, autre cinéaste flamand.