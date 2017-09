Mit "It" nach Stephen Kings Gruselroman und "Kidnap" rücken in dieser Woche bei den Kinoneustarts echte Schocker in den Fokus.

It



Horror (USA 2017). Regie: Andrés Muschietti. Mit Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Sophia Lillis. Drehbuch: Chase Palmer, Cary Joji Fukunaga. Kamera: Chung Chung-hoon. Musik: Benjamin Wallfisch. 135 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16)

Die Kinder Bill Denbrough, Richie Tozier, Eddie Kaspbrak, Beverly Marsh, Ben Hanscom, Stanley Uris und Mike Hanlon leben in einer Stadt namens Derry im US-Bundesstaat Maine, in der immer wieder Menschen verschwinden – sowohl Erwachsene, als auch vor allem Minderjährige. Im Laufe eines Sommers erfahren die Kinder schließlich von einer monströsen Kreatur, die Jagd auf Menschen macht und sich in die schlimmsten Alpträume ihrer Opfer verwandeln kann. Meistens tritt das Biest jedoch in Form des sadistischen Clowns Pennywise auf. Die sieben Kinder wachsen nach und nach zu einer eingeschworenen Gemeinschaft zusammen, dem „Club der Loser“, und schwören, die Kreatur zu vernichten, die Bills Bruder Georgie auf dem Gewissen hat…





Kidnap



Thriller (USA 2017). Regie: Luis Prieto. Mit Halle Berry, Dana Gourrier, Christopher Berry, Sage Correa. 94 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)



Karla Dyson’s geplanter Ausflug mit ihrem Sohn auf den Rummelplatz der Stadt endet abrupt, als ihr Kind während des Versteckspielens auf dem Jahrmarkt in ein Auto gezogen und entführt wird. Doch die verängstige Mutter ist nicht bereit, das Schicksal und Leben ihres Sohnes in die Hände von jemand anderem zu legen. Auf sich allein gestellt und von den Behörden im Stich gelassen versucht sie auf eigene Faust, das Leben ihres Nachwuchses zu retten. Als sie die Entführer bei ihrer Flucht für einen kurzen Moment erblickt, entschließt sie sich in einem erbitterten Kampf gegen die Zeit ihren Sohn eigenhändig zu befreien. In den USA verschwindet alle 40 Sekunden ein Kind und wohl jede Mutter denkt, dass ihr das nie passieren könnte – bis es tatsächlich passiert. Dieses Schicksal ereilt auch Halle Berry in „Kidnap“.



Nachdem es in den letzten Jahren eher ruhig um die Oskar-Preisträgerin geworden war, und ihre letzte größere Produktion „The Call“ – in der sie es auch mit einer Entführung zu tun hatte – auf das Jahr 2013 zurückgeht, wird die Schauspielerin Ende September in den Luxemburger Kinos auch in „Kingsman: The Golden Circle“ zu sehen sein.





Barbara

Drame, Biopic (F 2017). Réalisation: Mathieu Amalric. Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani, Aurore Clément. 98 minutes. (Officiellement à partir de 12)



Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir comme elle, par elle. «Barbara» a reçu cette année le «Prix Jean Vigo», qui encourage les auteurs d’avenir et distingue chaque année un réalisateur français de long métrage et un réalisateur de court pour leur indépendance d’esprit et leur originalité de style.



Un prix «d’encouragement et de confiance» a été décerné à Mathieu Amalric pour sa variation autour du biopic avec Barbara. De plus le film a déjà été récompensé à Cannes par le «Prix de la poésie du cinéma».





Ôtez-moi d’un doute

Comédie dramatique (F, B 2017). Réalisation: Carine Tardieu. Avec François Damiens, Cécile de France, André Wilms, Guy Marchand. 97 minutes. (Officiellement à partir de 12)



Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il se prend d’affection. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur. Une bombe d’autant plus difficile à désamorcer que son père d'adoption soupçonne désormais Erwan de lui cacher quelque chose…



«Ôtez-moi d’un doute» a été présenté lors du Festival de Cannes 2017 à la Quinzaine des réalisateurs. «Il y avait une grande émotion. Je crois que c’est la plus forte que j’ai ressentie depuis que je fais du cinéma», confie Cécile de France quelques heures après la toute première projection publique de cette comédie qu’elle porte avec François Damiens. Un film, tendre, émouvant et tourné dans sa totalité en Bretagne qui a fait chavirer le public à Cannes.





Grand froid

Comédie dramatique (F, B, PL 2017). Réalisation: Gérard Pautonnier. Avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet, Féodor Atkine. 86 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de pompes funèbres d'Edmond Zweck bat de l'aile. L'entreprise ne compte plus que deux employés : Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy, un jeune homme encore novice dans le métier. Un beau matin, pourtant, un mort pointe son nez. L'espoir renaît. Georges et Eddy sont chargés de mener le défunt jusqu'à sa dernière demeure. Mais, à la recherche du cimetière qui s'avère introuvable, le convoi funéraire s'égare et le voyage tourne au fiasco.



Gérard Pautonnier, qui a par le passé travaillé dans la publicité et qui a tourné son premier court-métrage en 2008, réalise avec «Grand froid» son premier long. Cette production est l’adaptation du premier roman de Joël Egloff, paru en 1999. Le réalisateur précise: «À travers le personnage de Georges, proche de la retraite, et celui d’Eddy, un jeune homme encore novice dans le métier des pompes funébres, ce sont deux regards sur la vie et sur la mort qui s’opposent.»