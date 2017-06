The Mummy



Fantasy, Abenteuer, Horror (USA 2017). Regie: Alex Kurtzman. Mit Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Jake Johnson. Drehbuch: Jon Spaihts, Christopher McQuarrie. Kamera: Ben Seresin. 107 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)



Vor 2 000 Jahren wurde die ägyptische Prinzessin Ahmanet tief unter der Erde eingesperrt – aus gutem Grund! Denn wie Expertin Jenny Halsey aus Hieroglyphen entziffert, war Ahmanet als Anwärterin auf den Königsthron zu machtgierig und böse.



Durch Mumifizierung und eine meterdicke Sandschicht sollte die Welt vor der Macht der Geschassten geschützt werden, doch nun wurde ihr Grab durch eine Bombenexplosion freigelegt und die Mumie ist erwacht.



Ahmanet bahnt sich den Weg aus ihrem düsteren Grab hinein in unsere Gegenwart, in der es am Abenteurer Nick Morton ist, Unheil von der gesamten Menschheit fernzuhalten.



Die Tipps von Dr. Henry Jekyll im Ohr, nimmt Nick den Kampf auf. Über die Jahrhunderte hinweg hat sich in der Mumie unermessliche Wut und Bosheit angestaut und sie dürstet nach Rache …







Comment j'ai rencontré mon père



Comédie (F 2015). Réalisation: Maxime Motte. Avec François-Xavier Demaison, Isabelle Carré, Albert Delpy, Diouc Koma. 85 minutes. (Officiellement à partir de 6)



Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon adopté d’origine africaine, rien ne se fait comme ailleurs ! Son père, Eliot, assume si peu d’être un père adoptif qu’il bassine son fils à longueur de journée sur ses origines africaines. Pour sa mère, Ava, Eliot en fait trop : trop aimant, trop étouffant…



Une nuit, Enguerrand croise le chemin d’un migrant, Kwabéna, à la peau noire comme la sienne. Pour lui, c’est sûr, il s’agit de son père biologique! Il décide donc de l’héberger dans sa chambre, à la grande surprise de ses parents…



De péripéties en rebondissements, l’aventure pourrait bien souder la famille comme jamais.







The Wall



Thriller, Kriegsfilm (USA 2017). Regie: Doug Liman. Mit Aaron Taylor-Johnson, John Cena, Laith Nakli. 81 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16)



Zwei amerikanische Scharfschützen beobachten im Irak einen vom Kampf gezeichneten Platz im Nirgendwo. Dort im Ödland scheint mittlerweile wieder alles ruhig und der Ort verlassen zu sein. Deswegen verlässt einer der beiden Soldaten, Staff Sergeant Shane Matthews, seine sichere Position, um die Lage aus der Nähe zu überprüfen.



Doch so gerät er ins Schussfeld des irakischen Scharfschützen Juba und wird angeschossen. Matthews Kamerad eilt ihm zu Hilfe. Ein fataler Fehler, denn so ist er gezwungen, hinter einer Mauer Schutz zu suchen.



Ein sadistisches Spiel um Leben und Tod beginnt …