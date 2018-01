Die Erinnerung an den englischen Premierminister von Gary Oldman steht im Fokus der neuen Kinowoche.



Darkest Hour



Biopic, Drama, Historienfilm, Kriegsfilm (GB 2017). Regie: Joe Wright. Mit Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn, Lily James, Ronald Pickup. Drehbuch: Anthony McCarten. Kamera: Bruno Delbonnel. Musik: Dario Marianelli. 125 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 6)

Am 10. Mail 1940 findet im Zweiten Weltkrieg, als Hitlers Armee über Westeuropa hinwegrollt und auch eine Invasion des Vereinigten Königreichs unausweichlich scheint, ein Umbruch in Großbritanniens Führungsriege statt: Neville Chamberlain dankt ab und Winston Churchill wird neuer Premierminister. Nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt wird der neue Mann an der Spitze Englands allerdings schon vor eine schwerwiegende Entscheidung gestellt: Soll er ein Friedensabkommen mit Nazi-Deutschland in Erwägung ziehen oder fest und kämpferisch für die Ideale von Freiheit und Unabhängigkeit, die seine Nation vertritt, einstehen?





Insidious: The Last Key

Horror, Mystery (USA, CDN 2017). Regie: Adam Robitel. Mit Leigh Whannell, Kirk Acevedo, Caitlin Gerard, Tessa Ferrer. 103 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16)

Ein Mann, der überzeugt ist, dass es in seinem Haus spukt, ersucht die angesehene Parapsychologin Elise Rainier um Hilfe. Doch selbst die in geisterhaften Dingen bewanderte Frau erlebt in diesem Fall noch eine Überraschung, denn das Haus, um das es sich handelt, steht in der Ortschaft Five Keys in New Mexico und ist das Gebäude, in dem sie vor langer Zeit selbst groß geworden ist. Auf diese Weise wird das Medium mit ihren Helfern Specs und Tucker nicht nur mit neuen unerklärlichen Schrecken konfrontiert, sondern bei der Untersuchung der übernatürlichen Ereignisse auch in ihre Kindheit zurückgeführt, in der es alles andere als normal zuging. Doch hängen die Geschehnisse der Gegenwart am Ende mit dem Spuk der Vergangenheit zusammen?





Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Drama, Komödie, Kriminalfilm (USA, GB 2017). Regie: Martin McDonagh. Mit Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Peter Dinklage. 115 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)

Im beschaulichen Städtchen Ebbing wird die Tocher der 50-jährigen Mildred Hayes ermordet aufgefunden. Der Verlust allein wäre schon genug, um die Mutter zu brechen. Fast noch schlimmer ist allerdings, dass die örtliche Polizei rund um Sheriff Bill Willoughby und dessen Protégé Officer Jason Dixon wenig Mühe darauf verwendet, den Fall aufzuklären. Viel lieber quälen sie die afroamerikanische Bevölkerung ihrer Heimatstadt. Aus Wut über das Verhalten der Ordnungshüter nimmt Mildred die Suche nach dem Killer ihrer Tochter daraufhin selbst in die Hand.





La Belle et la Meute

Drame, Policier (TN, F, S, N, RL, Q, CH 2017). Réalisation: Kaouther Ben Hania. Avec Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, Noomane Hamda, Mohamed Akkari. 100 minutes. (Officiellement à partir de 12)

Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc. Commence pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses droits et de sa dignité. Mais comment peut-on obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux ?