Mit Andy Bauschs Film "Sixty8" läuft ein Rückblick auf die 1960er-Jahre in Luxemburg neu in den Kinos an. Popcornkino-Liebhaber werden aber sicher auch den zweiten Teil der "Kingsmen"-Reihe im Auge haben.

Sixty8

Dokumentarfilkm (L 2017). Regie: Andy Bausch. Mam Stephen de Groote, Al Ginter, Ella King, Martine Kohn. 84 Minutten. (Ouni Altersbeschränkung)



Mee 68. Maoisten, Hippien, d'Roud Wullmaus, den Dany Cage, d'Konsdrefer Scheieren, de Planning, d'Schülerstreiken… an d‘Kierch (matzen) am Duerf. „Sixty8“ vum Andy Bausch erzielt vun enger Jugend, déi sech eng eegen Identitéit sicht an déi bestoend Verhältnisser a Wäerter vun eiser Gesellschaft a Fro stellt. Den Documentaire beliicht d'Schoul mat hiren autoritäre Proffen a verklemmte Schüler. Mee och de Vietnam-Krich op der Televisioun, d'sexuell Revolutioun, d'Konsdrefer Scheieren, d'Konzeptkonscht a Pop-Art ginn ugeschwat. Erzielt gëtt dat alles vun den Interviewpartner, déi deemools all Schüler, Studenten oder jonk an anti-autoritär Proffe waren. Et ass aus hirer Siicht, aus der d‘Beweegung gewise gëtt.





Kingsman 2: The Golden Circle

Action, Spionage, Komödie (GB, USA 2017). Regie: Matthew Vaughn. Mit Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong, Julianne Moore, Halle Berry. Drehbuch: Jane Goldman, Matthew Vaughn. Kamera: George Richmond. Musik: Henry Jackman, Matthew Margeson. 135 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16)

Nachwuchsspion Gary "Eggsy" Unwin und sein Kollege Merlin werden mit einer neuen Gefahr konfrontiert: Die skrupellose Poppy zerstört das Hauptquartier ihrer Geheimorganisation Kingsman und hält die ganze Welt als Geisel. Doch glücklicherweise machen sie die Entdeckung, dass es noch eine weitere Spionageagentur wie die ihre gibt, die parallel in den USA gegründet wurde. Also verbünden sie sich mit der von Agent Champagne geleiteten Organisation Statesman, um Poppy das Handwerk zu legen und einmal mehr die Welt zu retten.





Un beau soleil intérieur



Drame, Comédie (F 2017). Réalisation: Claire Denis. Avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Katerine. 94 minutes. (Officiellement à partir de 6)



Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin un vrai amour. «Un beau soleil intérieur» est la première comédie réalisée par Claire Denis. À côté de Juliette Binoche, Bruno Podalydès et Xavier Beauvois la réalisatrice a pu s'offrir les services de Gérard Depardieu. C'est lui qui a involontairement donné au film son titre. «Pendant longtemps nous n’en avions qu'un titre de travail. En tournant la scène avec Depardieu cela s’imposait, lorsqu’il dit: «Repérez le grand chemin de votre vie et vous retrouverez un beau soleil intérieur». Je trouve qu’il fallait que Gérard Depardieu dise ainsi cette réplique pour que je l’entende vraiment comme le titre», précise la réalisatrice.



The Glass Castle

Coming-of-Age-Film, Drama, Literaturverfilmung (USA 2017). Regie: Destin Daniel Cretton. Mit Brie Larson, Woody Harrelson, Naomi Watts, Max Greenfield. 127 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)



Als Kind bekommt Jeannette Walls von ihrem Vater Rex jede Menge abenteuerlicher Geschichten erzählt, etwa davon, wie sie gemeinsam auf die Jagd nach Dämonen gehen, wie er ihr die Sterne vom Himmel holt oder wie er ihr ein Schloss aus Glas baut. Diese Geschichten entschädigen sie dafür, dass sie oft hungrig ins Bett muss, dass ihre exzentrische Künstlermutter Rose Mary eine Egomanin ist und die Familie auf der Flucht vor Gläubigern oft überstürzt den Wohnort wechselt… Auch als erwachsene Frau leidet Jeanette, die mittlerweile eine erfolgreiche Kolumnistin geworden ist, noch immer unter ihrer schwierigen Kindheit. Als sie eines Tages zufällig ihre Eltern wiedersieht, während diese in Mülltonnen nach Essen suchen, beschließt sie, den Kontakt zu ihnen wiederaufzunehmen...







An Inconvenient Sequel: Truth to Power

Dokumentarfilm (USA 2017). Regie: Bonni Cohen, Jon Shenk. Mit Al Gore. 98 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 6)



Der ehemalige US-Vizepräsident und Präsidentschaftskandidat Al Gore kämpft weiter gegen die Zerstörung unseres Planeten und warnt vor den drohenden Folgen der globalen Erwärmung. Elf Jahre nach „Eine unbequeme Wahrheit“ bereist Gore die Welt, um zu dokumentieren, was sich seitdem verändert hat – im Guten wie im Schlechten. Al Gore, der unter Bill Clinton Vize-Präsident der Vereinigten Staaten war, ist mittlerweile zum vehementen Verfechter der Umweltschutzbewegung geworden. „An Inconvenient Sequel: Truth to Power“ wurde im Januar auf dem Sundance Film Festival uraufgeführt, wo auch sein Vorgängerfilm elf Jahre zuvor seine Premiere feierte. „An Inconvenient Truth“ hatte 2006 als Kampagne zur Bildung der US-Bürger zum Thema globale Erwärmung begonnen, entwickelte sich zum Kassenerfolg und trat seinen Siegeszug um die ganze Welt an.





Le Petit Spirou

Comédie (F 2016). Réalisation: Nicolas Bary. Avec Sacha Pinault, Pierre Richard, François Damiens, Natacha Régnier. 90 minutes. (Sans restriction d’âge)



Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu'il intègrera dès la rentrée prochaine l'école des grooms, Petit Spirou, avec l'aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n'importe comment. Ils décident de vivre une aventure extraordinaire. «Le Petit Spirou» fait partie de ces nombreux films français adaptés de bandes-dessinées. C'est la troisième fois que Nicolas Bary signe l'adaptation d'une oeuvre pour enfants sur grand écran, après «Les Enfants de Timpelbach» et «Au bonheur des ogres». Le metteur en scène explique ce qui l'intéresse tant dans cette thématique: «J’ai grandi avec les films de Spielberg, Lucas, Gilliam ou Burton. J’étais également passionné par la BD ou les jeux vidéo et je crois que mon envie d’aller vers le cinéma est née de là..."