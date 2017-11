Böse und provokant

Drama, Komödie, Satire (S, D, F, DK 2017). Regie und Drehbuch: Ruben Östlund. Mit Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, Christopher Læssø. Kamera: Fredrik Wenzel. 142 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)



Irgendwie erinnert das an Deborah de Robertis und die oft merkwürdigen Auswüchse des Kunstzirkus. Der schwedische Filmemacher Ruben Östlund hat den Kunstbetrieb als Handlungsraum seiner neuen, teilweise polemischen Versuchsanordnung angenommen. In einer Reihe von Episoden, die um Christian zentriert sind, den ebenso attraktiven wie reflektierten Kurator des Stockholmer X-Royal Museums, zeichnet „The Square“ ein böses, provokantes und satirisches Porträt eines spezifischen Milieus, das zwischen Kunst und Leben zu laborieren gewohnt ist.



Familienchaos mal zwei

Komödie (USA 2017). Regie: Sean Anders. Mit Will Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson, John Lithgow. 98 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 6)



„Daddy's Home 2“ knüpft an den Vorläufer an: Das Buhlen um die Gunst der Kinder zwischen Dusty Mayron und Brad Whitaker ist ausgestanden. Die beiden Männer teilen sich die Vaterrolle ganz hervorragend auf. Weil alles so gut läuft, beschließt Sara also, an Weihnachten den nächsten Schritt zu wagen und die gesamte Familie zusammenzubringen. Dafür will sie über die Feiertage sowohl Brads Vater als auch Dustys Erzeuger einladen. Doch schon am Flughafen wird klar, dass diese Elternteile nicht unterschiedlicher sein könnten. Können alle Besucher zu einem gemeinsamen friedvollen Fest zusammenfinden oder werden die Väter die mühsam erarbeitete Eintracht wieder auflösen?



Bärenalarm

Abenteuerfilm, Familienfilm, Komödie (GB, F 2017). Regie: Paul King. Mit den Originalstimmen von Ben Whishaw, Hugh Bonneville, Sally Hawkins. 95 Minuten. (Ohne Altersbeschränkung)

Der sprechende kleine Bär Paddington versucht sich in diversen Berufen, um seiner Tante ein wertvolles Geburtstagsgeschenk kaufen zu können. Als das ersehnte Buch gestohlen wird, landet er als vermeintlicher Dieb im Gefängnis, wo er Freunde findet, während seine menschliche Familie alles daran setzt, seine Unschuld zu beweisen. „Paddington 2“ schließt an den Film von 2014 an, der ebenfalls von Paul King inszeniert wurde. Der erste Teil entwickelte sich nach seinem Erscheinen zum Überraschungshit und spielte weltweit knapp 260 Millionen Dollar ein.



Der Krieg im Kopf

Kriegsdrama (USA 2017). Regie: Jason Hall. Mit Haley Bennett, Miles Teller, Keisha Castle-Hughes, Amy Schumer. 108 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16)

Sie gehen für ihr Vaterland in den Krieg und fechten am anderen Ende der Welt Konflikte aus, auf die sie ihre Regierung nur oberflächlich vorbereitet hat. Oftmals kommen sie angesichts der Gräueltaten, derer sie Zeuge wurden oder die sie selbst im Namen ihrer Heimat begingen, traumatisiert zurück in ein Land, das blind für ihre Probleme ist. Die Opfer fühlen sich verraten, wenn es schlicht heißt: Thank You For Your Service. Das Drama setzt sich mit diesen Opfern auseinander, die an sogenannten posttraumatischen Belastungsstörungen laborieren. Regisseurin Amy Schumer traut sich mit dem Film etwas.

Fatih Akins neuster Streich

Thriller, Drama (D 2017). Regie: Fatih Akin. Mit Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Açar, Rafael Santana. 106 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16)

Eine Frau verliert bei einem Bombenanschlag ihren deutsch-türkischen Mann und ihren Sohn und verfällt in tiefe Depressionen. Die rechtsextremistischen Täter werden vor Gericht gestellt, doch das Verfahren endet mangels Beweisen mit einem Freispruch, was den Glauben der Witwe an den Rechtsstaat zerstört. „Aus dem Nichts“ wurde von „Gegen die Wand“-Regisseur Fatih Akin in seiner Heimatstadt Hamburg gedreht. Für die deutsche Hauptdarstellerin Diane Kruger, die sonst international unterwegs ist, war ihre Rolle der erste deutschsprachige Part in einem Spielfilm, den sie je übernahm.



Fliegend Grenzen überwinden

Sci-Fi, Drama, Action-Thriller (H 2017). Regie: Kornél Mundruczó. Mit Zsombor Jéger, Merab Ninidze, György Cserhalmi, Mónika Balsai. 123 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)

„Jupiter’s Moon“ bietet einen bizarren Mix von Flüchtlingsdrama bis Sci-Fi: Der junge Aryan Dashni ist genau wie sein Vater und viele andere Flüchtlinge auf Weg fort aus Syrien. Als er von Serbien nach Ungarn illegal die Grenze überquert, wird er jedoch angeschossen. Noch unter Schock stellt der Verwundete allerdings fest, dass er auf wundersame Weise plötzlich durch die Kraft seiner Gedanken schweben kann. Aus dem von Korruption geprägten Flüchtlingslager, in dem er daraufhin landet, schmuggelt der Arzt Gabor Stern, der hinter das Geheimnis dieser besonderen Fähigkeit kommen will, ihn heraus.

A la fois cynique et exigeant

Comédie (F 2017). Réalisation: Yvan Attal. Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, Nozha Khouadra. 95 minutes. (Officiellement à partir de 6 ans)

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Yvan Attal qualifie sa réalisation de «Le Brio» comme une «dramedy», à savoir un film dans lequel on rit principalement grâce aux dialogues mais qui est également aussi censé toucher et questionner les spectateurs.