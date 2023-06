Die Galerie Simoncini zeigt eine Retrospektive aus dem Nachlass des Bildhauers und Künstlers. Eine Schau mit unmittelbarer Wirkung.

Die Natur als Inspiration für Axel Cassels Kunst

Kathrin KOUTRAKOS Die Galerie Simoncini zeigt eine Retrospektive aus dem Nachlass des Bildhauers und Künstlers. Eine Schau mit unmittelbarer Wirkung.

Wer der Galerie Simoncini verbunden ist, dem wird der Name Axel Cassel wahrscheinlich vertraut sein: Der 1955 in Deutschland geborene und in Frankreich aufgewachsene Bildhauer war 1983 einer der ersten Künstler, die in den Galerieräumen des kunstsinnigen Hoteliers André Simoncini ausstellten.

Axel Cassels Schwerpunkt waren insbesondere Holzskulpturen. Foto: Anouk Antony

Über vier Jahrzehnte waren der Bildhauer und die Galerie in einem steten Austausch, über zehn Ausstellungen fanden statt, die letzte 2013 – zwei Jahre vor dem plötzlichen Tod des Künstlers.

Cassel, der sich während seines begonnenen Jura-Studiums für eine Ausbildung an der École des Beaux Arts in Paris entschieden hatte, zeigte über die Jahre das ganze Spektrum seines Schaffens in der Galerie: Malerei, Radierungen, aber vor allem seinen Schwerpunkt: Holzskulpturen.



Überblick über Cassels Gesamtwerk

In Zusammenarbeit mit der Witwe des Künstlers zeigt die Galerie nun eine Retrospektive, die aus dessen Nachlass kuratiert wurde und Werke aus allen Schaffensphasen zeigt. Für die zahlreichen Sammlerinnen und Sammler, die Cassels Kunst auch in Luxemburg hat, eine einmalige Gelegenheit, ihren Bestand zu ergänzen.

Über jede Schaffensphase hinweg besticht die Harmonie der Proportionen und die sichtbare Freude an der Inspirationsquelle.

Von frühen Arbeiten aus den 1980er-Jahren bis zu rezenten Werken, die teilweise aufgrund des plötzlichen Ablebens unvollendet blieben, bietet die Schau einen Überblick über das Oeuvre eines Kunstschaffenden, der sich immer wieder neu erfand.

Alle zwei bis drei Jahre, so sagte es Cassel selbst zu vielen Gelegenheiten, solle man als Künstler sein Thema wechseln, um Langeweile zu vermeiden. Seine Inspirationsquelle war zeitlebens die Natur: Hier fand er ein schier unerschöpfliches Themenrepertoire, das er in seine zeitlosen Holzskulpturen übersetzte: ein Strudel fließenden Wassers, die Struktur eines sich aufrollendes Blattes, die perfekte Architektur eines Samenkörpers – und immer wieder der menschliche Körper.

3 Die Arbeiten des deutschen Künstlers sind zeitlose Werke. Foto: Anouk Antony

Ebenso faszinierte ihn die Bewegung von Objekten: Dem Schwingen eines Diabolos in der Luft widmete er mehrere Werkzyklen in dem Versuch, die vergängliche Schwingung in Holz zu bannen.

Eine Grundidee Ausgangslage

Cassel fand früh seinen Stil und brachte es darin zur Meisterschaft: Während seine Themen- und Materialzugriffe wechselten, blieb er seiner Grundidee stets treu: Seine Holzskulpturen weisen eine glatte, dunkle Oberfläche auf, die schwarz wie Ebenholz scheint. In ihrem Inneren offenbart das rohe Holz die Spuren seiner Bearbeitung.

Ob winzige Miniaturen oder raumgreifendes Großformat, ob figürlich oder minimalistisch – über jede Schaffensphase hinweg besticht die Harmonie der Proportionen und die sichtbare Freude an der Inspirationsquelle.

Die Ausstellung gibt einen Überblick über die verschiedenen Schaffensphasen und erlaubt damit auch eine Gesamtschau der Entwicklung des Künstlers Axel Cassel: Von figürlichen Objekten über Skulpturen, die den menschlichen Körper in seine geometrischen Grundformen zerlegen, bis hin zu minimalistischen Kompositionen.

3 Einblicke in die Ausstellung „Axel Cassel: Retrospective“ in der Galerie Simoncini. Foto: Anouk Antony

Schlanke, in die Länge gezogene Giacometti-Körper stehen neben rundlichen Miniaturen, geschwungen wie musikalische Klangkörper. Die Ausstellung zeigt damit auch, warum Axel Cassel so zahlreich in den verschiedensten privaten und öffentlichen Sammlungen vertreten ist – vom Museum of Modern Art in New York bis zur Nationalbibliothek in Luxemburg: Seine Arbeiten sind stilsicher und zeitlos, ihre Wirkung unmittelbar und ihre Bandbreite so groß, dass man kaum glauben mag, dass ihr Schöpfer nur sechzig Jahre alt wurde.

Die Ausstellung „Axel Cassel: Retrospective“ läuft noch bis zum 22. Juni in der Galerie Simoncini. Die Öffnungszeiten sind von dienstags bis freitags, von 12 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Weitere Informationen unter:

www.galeriesimoncini.lu

