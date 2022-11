Slipknot werden im nächsten Jahr für ein Konzert in die Rockhal kommen. Erst kürzlich hat die Band ihr siebtes Studioalbum veröffentlicht.

Slipknot-Date in der Rockhal

Die Männer mit den Horror-Masken kommen wieder

Marvin SCHIEBEN Slipknot werden im nächsten Jahr für ein Konzert in die Rockhal kommen. Erst kürzlich hat die Band ihr siebtes Studioalbum veröffentlicht.

Die US-amerikanische Kult-Metalband Slipknot wird am 14. Juni 2023 ein Konzert in Luxemburg geben, wie die Rockhal am Donnerstagmittag auf Facebook verkündete. Bis Ende des Jahres spielen die Männer mit den obskuren Masken noch sechs Shows über den Globus verteilt. Im kommenden Jahr führt es die Band dann auch wieder für 14 Konzerte und Festival-Shows nach Europa.

Luxemburg ist also nur eine von vielen Etappen, auf die die Fans sich im kommenden Jahr freuen können. Das letzte Mal spielte die Band unmittelbar vor der Corona-Krise im Jahr 2020 in der Rockhal.

Am 30. September hat die Horror-Truppe um Frontmann Corey Taylor ihr siebtes Studioalbum veröffentlicht, zu dem es bereits das erste Musikvideo auf Youtube zu finden gibt.

Laut Rockhal startet der offizielle Vorverkauf am Mittwoch, den 9. November, ab 10 Uhr. Wer keines der begehrten Tickets für Luxemburg ergattern kann, der hätte als Ausweichtermin noch die Chance auf die Festival-Show beim Graspop Metal Meeting in Dessel (B) am 17. Juni 2023.

