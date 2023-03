Wem Rock und Pop zu mild sind, sollte sich diesen Auftritt nicht entgehen lassen. Am Samstag, dem 25. März, lassen es Sublind in Esch krachen.

Die Luxemburger Metalband Sublind gibt Konzert in der Kufa

(nap) - Schon seit 2005 spielt die Musikgruppe Sublind sowohl in Luxemburg als auch im Ausland „vortreibenden Old-School-Thrash-Metal”, wie die Kulturfabrik beschreibt. Die luxemburgische Band hat bereits zwei Mini-EPs und ein Album veröffentlicht. Nun veröffentlichen sie einen weiteren, „lang erwarteten“ Longplayer.

Für schweißtreibende, energiegeladene Gigs und gute Stimmung, sorgen Sublind, so die Veranstalter, auch bei dem Konzert am Samstag, dem 25. März, in der Kulturfabrik.

Durch die vielen Konzerte, die die Band schon gegeben hat, können sie nun, wie sie behaupten, „viel Erfahrung und Spielfreude in das neue Album einfließen lassen“.

Am Wochenende spielt die luxemburgische Metalband Sublind zusammen mit den drei weiteren Musikgruppen, Cosmogon, Kraton und Abstract Rapture. Diese dienen während des Konzerts als Unterstützungund verleihen dem Ganzen den nötigen Kick.

Die Mitglieder von Sublind sind Luca Tommasi, Marc Geiben, Ben Wilmes, Roland Flies und Kevin Gricius.

Tickets gibt es schon ab 13 Euro mit einer zusätzlichen Gebühr auf der Website der Kulturfabrik (www.kulturfabrik.lu). Die Band spielt am Samstag, dem 25. März, um 20 Uhr. Einlass ab 19.30 Uhr.

