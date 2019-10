Die langsame Kraft

Mehrfach wurde bei der Frankfurter Buchmesse auf eines der wichtigsten Merkmale der Literatur hingewiesen – ihre Langsamkeit. doch was kann der Roman? Was die Literatur?

Was kann der Roman? Was die Literatur? Was können Schrift und Sprache? Am Anfang war das Wort, doch kann dieses Wort den Menschen zu neuen Ufern führen? Auf neue Pfade bringen, für die er seine Komfortzone, sprich seinen Konformismus, nicht unbedingt verlassen will? In einem Wort oder vielmehr in vielen – kann der Roman dem Menschen Kraft geben, zu akzeptieren, zu agieren und zu verändern?



Die Frankfurter Buchmesse, die gestern mit der Vergabe des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an den brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado zu Ende ging, vereinte Meinungsmacher, Ideengeber, Kritiker, Denker, und Dissidenten, die man im Neusprech des beginnenden 21 ...