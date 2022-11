Der neue Film von Fatih Akin und die weiteren Neuvorstellungen in den Lichtspielhäusern

Kultur 6 2 Min.

Sechs neue Kinofilme

Die Kinowoche zwischen Rap, Grusel und Identitäten

Daniel CONRAD Der neue Film von Fatih Akin und die weiteren Neuvorstellungen in den Lichtspielhäusern

„Wer bin ich?“, „Was bin ich?“, „Woher komme ich?“, „Wohin gehe ich?“ - das dürften in etwa die Leitfragen sein, die auf die meisten der sechs Kinoneuvorstellungen dieser Woche zutreffen.

Close

Der zweite Spielfilm des belgischen Filmemachers Lukas Dhont („Girl“) gewann den Großen Preis der Jury beim diesjährigen Festival von Cannes: Die Angst, das Label als zu feminin oder sogar homosexuell aufgesetzt zu bekommen, macht die enge Freundschaft zwischen den beiden 13-jährigen Léo et Rémi kaputt. Dhont thematisiert mit dem Film eigene Erfahrungen als Jugendlicher. Und fragt, warum die Schubladen der menschlichen Zuneigung so eng sind.

The Invitation

Die Kellnerin Evie findet per DNA-Test heraus, dass sie tatsächlich in der höheren Gesellschaft Verwandtschaft hat. Cousin Oliver, dem sie dann auch begegnet, scheint ein super Typ zu sein. Nicht nur, weil er sie spontan auf einen Familien-Kennenlerntrip einlädt. Auch die restlichen Bekannten machen was her - bis die grauenvolle Wahrheit an Licht kommt und Evie um ihr Leben kämpfen muss.

Hui Buh und das Hexenschloss

Christoph Maria Herbst ist eben nicht nur als „Stromberg“ bekannt. Für die kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer ist der Schauspieler seit dem ersten Film „Hui Buh – Das Schlossgespenst“ (gesprochen von Bully Herbig) König Julius, der 111. Und nun folgt, 14 Jahre nach dem ersten Abenteuer, der zweite Teil der Abenteuer von Hui Buh und Julius, die sich diesmal mit der überraschenden Verwandtschaft herumschlagen müssen.

Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo

In Portugal ist dieser Film längst ein Hit: Die Komödie um die beiden Helden Quim Roscas und Zeca Estacionâncio, die als Landeier Lissabon und dessen Banker ganz schön herausfordern, hat die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer Portugals entfacht. Jetzt ist der Streifen mit seiner überzeichnenden Bildsprache und dem Spiel mit Kontrasten auch in Luxemburg zu sehen.

Prey for the Devil



Die junge Ordensschwester Ann will sich unbedingt an einer Exorzistenschule ausbilden lassen; aber die Schulen sind eigentlich nur Priestern vorbehalten. Ihr Mentor aber sieht etwas in ihr und lässt sie teilnehmen. Doch als sie dort mit einer besonders schweren Form von Besessenheit konfrontiert wird, erwacht ein vergangenes Trauma in ihr. Und der Horror nimmt seinen Lauf.

Rheingold

Auch das ist Deutschland: Fatih Akin nimmt die Biografie des Rappers Xatar auf und beschreibt dessen Werdegang. Nach der Flucht der Familie aus dem Iran findet sie eine neue Heimat in Deutschland. Doch der Weg von Giwar Hajabi alias Xatar führt auf die schiefe Bahn: Drogen, Gewalt, Kriminalität. Und doch ist da der Hip-Hop und der Glaube an die Musik.

Das vollständige Kinoprogramm findet sich auf: www.wort.lu/de/service/films#



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.