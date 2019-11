Er ist der Mann, der seine Frechheiten am liebsten im Smoking vorträgt: Max Raabe singt an diesem Sonntag doppeldeutige Schlager in der Philharmonie, begleitet vom Palast Orchester.

Die Kaffeetafel, an der Max Raabe seinen schrägen Humor fand

Christoph FORSTHOFF „Der perfekte Moment … wird heut verpennt“, beschließt Max Raabe, der elegante Mann, der kleine Frechheiten am liebsten im Smoking vorträgt. An diesem Sonntag singt er doppeldeutige Schlager in der Philharmonie, begleitet vom Palast Orchester.

Drei Dinge müsse ein Mann beherrschen, hatte Mama Raabe Sohn Max schon früh gesagt: Tanzen, Reiten und Motorrad fahren ...