Die Journées du Patrimoine sind nur Heuchelei

Hat die Vergangenheit überhaupt noch einen Stellenwert in unserer Gesellschaft? Die Frage stellt man sich notgedrungen am europäischen Tag des Kultur- und Bauerbes.

Dystopien haben in Zeiten der Ungewissheit Hochkonjunktur. Oft liest man darin von Städten, die verwahrlost und verlassen sind, ehemals aber prächtige Bauten aufzuweisen hatten – modern, hell und voller Leben. Und genau solche Bürotürme aus Glas und Stahl, aber auch Einkaufszentren und Wohnsiedlungen entstehen seit Jahren auch bei uns.

Man fragt sich jedoch: Was, wenn einmal alles zusammenbricht? Was, wenn Räder langsamer drehen und das Leben still steht oder gar ganz aus dem Ruder läuft? Dass dies zutreffen kann, lässt sich nicht abstreiten ...