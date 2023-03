Die ugandisch-ruandische Musikerin holt die Musik der weltbekannten Miriam Makeba, genannt „Mama Afrika“, in die Gegenwart.

Kulturtipp

Jazzsängerin Somi tritt in der Philharmonie auf

(C./nos) - Die ugandische-ruandische Jazzsängerin Somi kommt am Sonntag, dem 12. März, nach Luxemburg in die Philharmonie. Mit ihrer Show „ZENZILE – The Reimagination of Miriam Makeba“ knüpft Somi an das „bedeutende musikalische Erbe“ der Südafrikanerin Makeba an, verleiht dem Ganzen allerdings eine persönliche Note.

Somi holt die Musik der als „Mama Afrika“ bekannten Makeba in die Gegenwart: eine Mischung aus zeitgenössischem Jazz und traditioneller Musik, wie die Veranstalter berichten.

Die Jahrzehnte im Exil lebende Miriam Makeba war nicht nur für ihre traditionelle Musik aus Südafrika bekannt, sondern auch für ihr politisches Engagement.

Das Konzert von Somi findet am Sonntag, dem 12. März, um 19 Uhr im Grand Auditorium der Philharmonie statt. Weitere Informationen und Karten unter: www.philharmonie.lu.

