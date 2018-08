Die hündische Treue des Dogman

Neu im Kino läuft diese Woche "Dogman“, eine filmische Parabel über die Verrohung der Gesellschaft aber auch über hündische Treue.

Eine heruntergekommene Hochhaussiedlung hatte der italienische Filmregisseur Matteo Garrone bereits 2008 in den Mittelpunkt seines Filmes „Gomorra“ über die neapolitanische Camorra gerückt. Nun ist es eine trostlose Wohn- und Geschäftsanlage westlich von Rom, nahe des Meeres, die im Film „Dogman“ den Handlungsrahmen hergibt für eine filmische Parabel über die Verrohung der Gesellschaft aber auch über hündische Treue. Der Film läuft diese Woche in den Kinos an.



Beim Festival in Cannes hat der italienische Schauspieler Marcello Fonte für seine Rolle darin einen Darstellerpreis bekommen. Fonte spielt den schmächtigen Hundefriseur Marcello, der in seiner Betonsiedlung klarkommen muss. In diesem Plattenbau an der öden Küste vor Rom sind alle irgendwie Ganoven – Recht und Staat sind nämlich so gut wie abwesend.



Dennoch könnte in dieser erbärmlichen und dämmrigen Welt durchaus etwas Eintracht herrschen, wäre da nicht der brutale Simoncino. Gegen diesen doppelt so großen und dreimal so breiten Verbrecher muss sich Marcello behaupten.



Für die französische Zeitung „Le Monde“ ist der Film „eine Parabel für den Faschismus in Italien“, wobei Simoncino die Rückkehr der Barbarei der Vergangenheit verkörpert, die sich aus Angst und Verwirrung nährt, hervorgerufen durch die wirtschaftliche und moralische Krise in Italien und Europa. Das Drehbuch fußt auf eine wahre Begebenheit aus dem Jahr 1980.



Neu ins Kino kommen diese Woche noch fünf weitere Filme: „Mission: Impossible – Fallout“, Folge sechs der Action-Fortsetzung mit Tom Cruise, „Ma Reum“, eine französische Komödie, „Christopher Robin“, ein Fantasyfilm basierend auf das Kuscheltier Winnie Puuh, „Fleuve noir“, ein französischer Thriller, in dem ursprünglich Gérard Depardieu die Hauptrolle hätte übernehmen sollen, krankheitsbedingt sprang dann aber Vincent Cassel ein, und „Charming“, ein kanadisch-amerikanischer Animationsfilm.



