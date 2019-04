Daniel CONRAD

Die Mudam-Direktorin Suzanne Cotter gesteht durchaus ein, sich des Reichtums von Bert Theis‘ Werk zuerst nicht in dieser Dimension bewusst gewesen zu sein. Ihr Amtsvorgänger, Enrico Lunghi, aber zeigt mit dem Startschuss am Wochenende als Gastkurator nun im Untergeschoss des Kirchberger Museums, was Luxemburg für einen kämpferischen und vielfältig interessierten Künstler 2016 verloren hat.