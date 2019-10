Die Frankfurter Buchmesse in zehn Etappen

Märchen, Träume, Proteste und Revolutionen.

Schauplatz Frankfurter Buchmesse. Für die Bücher die große Bühne, für die Besucher ein riesiger Moloch. Ein Tag bei der Buchmesse und das im Schnelldurchlauf und in zehn Etappen.

Erste Etappe: Podiumsdiskussion über Edward Steichenam Luxemburger Stand

Am Luxemburger Stand arbeitet zunächst die Kaffeemaschine, erst dann werden die Spots ein- und der Bildschirm angeschaltet. Eine Podiumsdiskussion über Edward Steichen ist angesagt – passend zu der bei Editions Saint-Paul erschienenen Biografie über den Fotografen und Direktor der Fotoabteilung des New Yorker Museum of Modern Art.



Moderiert wird das Gespräch vom Direktor des Centre national de l'Audiovisuel (CNA) Paul Lesch, und neben dem Autor der Biografie Prof ...