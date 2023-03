Das Polyphonic Collective organisiert im Westen Luxemburgs ein Mini-Festival. Die Punkrockband Versus You steht als Headliner auf der Bühne.

Die erste Auflage des SpringBeck Festivals in Beckerich



(C./nos) – Die Festivalsaison steht in den Startlöchern und beginnt gleich am Samstag, dem 25. März, mit einem brandneuen Event im Westen des Landes. SpringBeck heißt das vom Polyphonic Collective ins Leben gerufene Mini-Festival in Beckerich, bei dem nicht nur Mambo Schinki, sondern auch Versus You und Culture The Kid im Centre Nic Bosseler auftreten.

Versus You gilt als die wohl bekannteste Punkrockband Luxemburgs. Culture The Kid zählt hingegen zu den aufstrebenden, jungen Hip-Hop-Talenten des Großherzogtums. „Sein erstaunlicher Flow, seine selbstbewusste Präsenz und sein introspektives Schreiben“ zeichnen seine Musik aus, so die Veranstalter.

Mambo Schinkis Auftritte versprechen ausgelassene Stimmung und bringen das Publikum in Feierlaune. Foto: Anna Wyszomierska

Mit Mambo Schinki holt das Polyphonic Collective einen Stimmungsmacher auf die Bühne, der mit seiner Orgel eine originelle One-Man-Show liefert. Und wer nach diesen drei Auftritten noch nicht genug hat, der darf sich auf eine After-Party mit DJ Skit freuen.

Das neue Festival in Beckerich hat sich zum Ziel genommen, die lokale Musikszene zu unterstützen. Laut Pressemitteilung stehen noch weitere Events des Polyphonic Collective in Planung.

Das SpringBeck Festival findet am Samstag, dem 25. März, um 20 Uhr im Centre Nic Bosseler in Beckerich statt. Im Vorkauf sind die Karten für 12 Euro erhältlich. Die Abendkasse kostet 15 Euro.

Tickets und weitere Informationen unter: www.polyphonic-collective.lu.

