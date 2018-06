Die Erinnerung der Zukunft

Die Erinnerungskultur ist unsere Versicherungspolice für die Zukunft.

Am Sonntag wird das Luxemburger Denkmal für die Opfer der Shoah eingeweiht. Gut sichtbar erinnert es fortan am Boulevard Roosevelt, gleich neben der Kathedrale, an ein dunkles Kapitel Menschheitsgeschichte, das auch hierzulande tiefe Wunden hinterlassen hat.

325 000 Euro lassen sich der Staat und die Stadt Luxemburg die Skulptur von Shelomo Selinger kosten ...