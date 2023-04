Architektur gehorcht nicht nur Funktionalität, wie in der neuen "Hémecht" am Beispiel der sukzessiven Hauptsitze der BGL nachzulesen ist.

"Hémecht"-Heft 1/2023

Die BGL und ihre Hauptsitze

Architektur gehorcht nicht nur Funktionalität, wie in der neuen "Hémecht" am Beispiel der sukzessiven Hauptsitze der BGL nachzulesen ist.

In dem neuen Heft 1/2023 der "Hémecht. Zeitschrift für Luxemburger Geschichte. Transnational, lokal, interdisziplinär" wird methodologisch und thematisch Neuland beschritten. Im ersten Beitrag, der fast stärker anthropologisch als historisch ausgerichtet ist, zeichnet Cédric Stammet über fünf Generationen die Geschichte seiner Familie nach, unter der doppelten Fragestellung, was im Familiengedächtnis tradiert wurde und ob die Entwicklung der einzelnen Familienzweige sie zu einer normalen oder außergewöhnlichen Familie macht. Der Beitrag, dessen erster Teil in diesem Heft erscheint, dürfte allgemeines Interesse wecken, weil u. a. der ehemalige DP-Staatssekretär für Landwirtschaft Albert Berchem (1920-84) als ältestes von neun Geschwistern eine prominente Rolle in der Familie spielte.



Der zweite Beitrag beschäftigt sich mit den sukzessiven Hauptsitzen der Banque générale de Luxembourg (BGL) im Zentrum der Hauptstadt von 1919 bis zum Umzug nach Kirchberg. Dabei wird deutlich, dass die Architektur nicht nur funktionalen Kriterien gehorchte, sondern immer auch eine Spiegelbild des unternehmerischen Selbstverständnisses war und ist.

Nicht weniger als acht Kurzfassungen von Masterabschlussarbeiten, die im Lauf des letzten Jahres an der Universität Luxemburg eingereicht wurden, umfasst die Rubrik „Forschungsberichte“. Thematisch reichen sie u. a. von den Kammerdebatten über die Luxemburger Militärpolitik im 19. Jahrhundert, die Frühgeschichte der Kommunistischen Partei, das Internierungslager für Kollaborationsverdächtige in Esch/Alzette bis zur Rolle der ersten Frauen in Luxemburgs Außenpolitik und zur Online-Präsenz des Luxemburger Kulturerbes. Den Abschluss bilden neun Besprechungen von Büchern aus allen Epochen. C.

"Hémecht" 2023/1. broschiert, 128 Seiten. 25 Euro. Im Buchhandel erhältlich. Einzelhefte (25 Euro) oder ein Abonnement auf die vier Hefte pro Jahr (55 Euro; Studierende: 30 Euro) können auch gegen Rechnung über die Emailadresse info@ossa.lu bestellt werden oder auf www.hemecht.lu.

