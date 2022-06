Die Bahn erbaut von Gulag-Häftlingen in Bildern von Jochen ZENTHÖFER

In „Ghosts along the dead track“ findet Mušikic die Geister der Geschichte. Dies entlang der Schienen einem der größenwahnsinnigsten Bauprojekte Stalins, die zu einem geplanten sowjetischen Kriegsmarine-Stützpunkt führen sollte – für den Fall eines Angriffs der USA über die Beringstraße. Foto: Zorana Mušikic