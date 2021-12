Die andere Geschichte von Jesus und Maria

Am 28. Januar gibt das Luxemburger Wort sein Debüt auf der großen Leinwand. An diesem Tag nämlich feiert "Diamant 13", der neue Film von Gilles Béat mit Gérard Depardieu, Olivier Marchal, Asia Argenta ... und dem Newsdesk des Luxemburger Wort, "Avant-Première" im Kino Utopolis. Die offizielle Premiere folgt am 30. Januar.